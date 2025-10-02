Primii fulgi de zăpadă au căzut deja în țară, iar meteorologii anunță temperaturi scăzute și înghețuri timpurii. În regiunile montane, se așteaptă un strat de zăpadă de până la 40 de centimetri.

Temperaturile vor scădea semnificativ, iar prognoza meteo ANM prevede vreme înnorată și rece cu ninsori în zonele deluroase și montane în următoarele două zile. În același timp, în regiunile montane se așteaptă între 25 și 50 cm de zăpadă în 48 de ore.

Pregătirea mașinii pentru iarnă

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, în ciuda faptului că suntem abia la începutul lunii octombrie, experții recomandă șoferilor să-și echipeze mașinile cu un „kit de supraviețuire de iarnă”.

Iată cele cinci articole esențiale:

1. Lanternă: Utilă pentru semnalizare și reparații în condiții de vizibilitate redusă.

2. Cabluri pentru pornire: Temperaturile scăzute afectează bateriile, făcând defecțiunile mai frecvente iarna.

3. Haine călduroase: Esențiale în cazul în care rămâneți blocat pe drum.

4. Ochelari de soare: Deși poate părea ciudat, soarele jos de iarnă poate orbi șoferii.

5. Rezerve de alimente: Experții recomandă păstrarea unor alimente cu conținut caloric ridicat în mașină.

Sfaturi pentru siguranța rutieră

Vremea rece aduce adesea mai multe blocaje în trafic, mai multe defecțiuni și timpi de așteptare mai lungi pentru asistență rutieră.

Echipamentul de bază din mașină poate face diferența între a fi în siguranță sau în pericol dacă rămâneți blocat în timpul toamnei sau iernii.

Experții subliniază importanța pregătirii adecvate a vehiculului pentru condițiile de iarnă. Acest lucru include verificarea bateriei, a anvelopelor și a sistemului de încălzire al mașinii.

În plus, șoferii sunt sfătuiți să-și adapteze stilul de condus la condițiile meteorologice. Aceasta înseamnă reducerea vitezei, mărirea distanței față de vehiculul din față și evitarea manevrelor bruște.