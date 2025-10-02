Primii fulgi de zăpadă au căzut deja în țară, iar meteorologii anunță temperaturi scăzute și înghețuri timpurii. În regiunile montane, se așteaptă un strat de zăpadă de până la 40 de centimetri.

Temperaturile vor scădea semnificativ, iar prognoza meteo ANM prevede vreme înnorată și rece cu ninsori în zonele deluroase și montane în următoarele două zile. În același timp, în regiunile montane se așteaptă între 25 și 50 cm de zăpadă în 48 de ore.

Pregătirea mașinii pentru iarnă

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, în ciuda faptului că suntem abia la începutul lunii octombrie, experții recomandă șoferilor să-și echipeze mașinile cu un „kit de supraviețuire de iarnă”.

Iată cele cinci articole esențiale:

1. Lanternă: Utilă pentru semnalizare și reparații în condiții de vizibilitate redusă.

2. Cabluri pentru pornire: Temperaturile scăzute afectează bateriile, făcând defecțiunile mai frecvente iarna.

3. Haine călduroase: Esențiale în cazul în care rămâneți blocat pe drum.

4. Ochelari de soare: Deși poate părea ciudat, soarele jos de iarnă poate orbi șoferii.

5. Rezerve de alimente: Experții recomandă păstrarea unor alimente cu conținut caloric ridicat în mașină.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Sfaturi pentru siguranța rutieră

Vremea rece aduce adesea mai multe blocaje în trafic, mai multe defecțiuni și timpi de așteptare mai lungi pentru asistență rutieră.

Echipamentul de bază din mașină poate face diferența între a fi în siguranță sau în pericol dacă rămâneți blocat în timpul toamnei sau iernii.

Experții subliniază importanța pregătirii adecvate a vehiculului pentru condițiile de iarnă. Acest lucru include verificarea bateriei, a anvelopelor și a sistemului de încălzire al mașinii.

În plus, șoferii sunt sfătuiți să-și adapteze stilul de condus la condițiile meteorologice. Aceasta înseamnă reducerea vitezei, mărirea distanței față de vehiculul din față și evitarea manevrelor bruște.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Viva.ro
Palton cu imprimeu leopard, rochie provocatoare, pantofi Prada, machiată, și cu un mers de podium...Așa a apărut Lia Olguța Vasilescu și a atras toate privirile la guvern. Nici Elena Udrea n-a bifat o asemenea apariție
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
Știri România 15:37
România și aliații NATO nu intervin în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul Apărării: Există o linie fină între a ajuta o ţară în război şi a deveni parte într-un conflict
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Știri România 15:24
16 români arestați în Marea Britanie pentru „muncă ilegală”, amenințați cu deportarea
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Stiri Mondene 15:38
Emisiunea „Șef sub acoperire” revine la Pro Tv, din 9 octombrie. Cine este Andrei Crizbășan. „Bucuria mea supremă”
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Hairstilistul Adrian Perjovschi, despre cum să ne vopsim corect părul: „Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Libertateapentrufemei.ro
7 din 10 români fac greșeala asta. După moartea Ioanei Popescu, Oana Lis rupe tăcerea cu un semnal de alarmă dur pentru întreaga Românie. Piele de găină și alta nu! VIDEO
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Mediafax.ro
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern
KanalD.ro
Anunț important pentru milioane de preșcolari și elevi! Anunțul a venit chiar de la Guvern

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt