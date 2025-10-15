1. „Primesc mai mult combustibil dacă alimentez când e frig”

Mulți șoferi cred că benzina sau motorina sunt mai dense dimineața sau seara, astfel că primesc mai mult combustibil pentru aceiași bani.

În realitate, efectul termic este nesemnificativ, iar rezervoarele moderne ale benzinăriilor mențin combustibilul la temperatura constantă.

Diferența pentru o alimentare normală este de câțiva bănuți, deci „alimentarea la rece” rămâne doar un mit.

2. „Consumă mai puțin la ralanti decât dacă opresc și repornesc motorul”

În trecut, pornirea motorului consuma mai mult combustibil decât lăsarea lui la ralanti.

Mașinile moderne au însă sisteme eficiente, iar oprirea motorului mai mult de 10 secunde economisește carburant și reduce emisiile.

Sistemele start-stop automate elimină această dilemă pentru șoferi.

3. „Deschiderea geamurilor e mai economică decât aerul condiționat”

Aerul condiționat consumă combustibil, dar rularea geamurilor nu e întotdeauna soluția.

La viteze mici, în oraș, poate fi mai eficientă ventilația naturală, însă pe autostradă crește consumul din cauza rezistenței aerului.

Într-o călătorie lungă, aerul condiționat poate fi mai confortabil și mai eficient energetic decât geamurile deschise.

4. „E sigur să conduc cu rezervorul aproape gol”

Să conduci cu rezervorul aproape gol poate dăuna grav motorului.

Murdăria de la fundul rezervorului poate ajunge în motor, iar pompa de combustibil riscă supraîncălzirea.

Pentru siguranță, experții recomandă să păstrezi întotdeauna cel puțin un sfert din rezervor plin.

5. „Combustibilul nu expiră niciodată”

Benzina și motorina nu sunt eterne. Componentele lor chimice se degradează în timp, afectând performanța motorului.

Benzina poate fi păstrată 3-6 luni, iar motorina până la un an.

Pentru mașinile folosite rar, combustibilul premium și depozitarea într-un loc răcoros și uscat ajută la menținerea calității.

Chiar dacă sfaturile auto populare par utile, tehnologia modernă le-a demontat pe multe dintre ele.

Există un truc simplu care te ajută să economisești benzină sau motorină când mergi cu mașina.