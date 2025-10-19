Cei cinci tineri din Oradea, acuzați că au intrat în apartamentul prietenului lor

Cinci tineri au fost reținuți de poliția din Oradea pentru o presupusă tâlhărie. Potrivit portalului de știri locale Ebihoreanul.ro, aceștia sunt acuzați că au intrat în apartamentul unui prieten și i-au furat bunuri personale sub amenințare.

Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, citat de Ebihoreanul.ro, suspecții au vârste între 15 și 18 ani și provin din diferite localități: Oradea, Sighetu Marmației și Teremia Mare.

Cum ar fi reușit cei cinci tineri din Oradea să-și jefuiască prietenul

Evenimentul s-a petrecut în seara zilei de 4 octombrie, în jurul orei 21.20. Tinerii ar fi intrat în locuința unui prieten de 19 ani din Oradea, după ce acesta le-a deschis ușa.

Patru dintre ei l-au amenințat cu violența și i-au luat un telefon mobil, un microfon și o geacă. Al cincilea suspect a rămas în holul de acces, asigurând paza.

Instanța a respins cererea de arestare preventivă pentru cei cinci adolescenți

Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei Oradea au început investigațiile. Pe 16 octombrie, patru dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de tâlhărie calificată. A doua zi, a fost reținut și al cincilea suspect, pentru complicitate.

Judecătoria Oradea a respins cererea de arestare preventivă pentru trei dintre suspecți. Prejudiciul, estimat la 4.150 de lei, nu a fost recuperat.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea. Cazul ridică întrebări despre siguranța în locuințe și comportamentul tinerilor.

În urmă cu un an, un alt tânăr le atrăgea atenția polițiștilor orădeni. La acel moment, bisericile din Oradea au devenit ținta unui hoț nepriceput care a ajuns direct în arest.

