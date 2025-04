Potrivit publicației britanice, imaginile surprinse înainte de discuție arată că ar fi fost pregătite trei scaune, dar unul a fost îndepărtat în grabă înainte ca și cei doi lideri de stat să se așeze față în față.

Cu câteva secunde înainte de discuție, președintele francez l-a îmbrățișat călduros pe Zelenski, după care Donald Trump pare că i-a reproșat ceva.

Lip reader reveals what Trump said to Microleon.



'You shouldn't be here'



They revealed that Trump told Macron that he should not attend the meeting with Zelensky: „I need you to do me a favor, you should not be here.” Zelensky nodded. pic.twitter.com/avS9VpzbrL