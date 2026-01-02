Cine este Greg Abel?

Greg Abel, în vârstă de 63 de ani, este cel care preia frâiele Berkshire Hathaway după mai bine de șase decenii în care Buffett a transformat o fabrică de textile în pragul falimentului într-un imperiu global.

Originar din Canada, Abel a intrat în echipa Berkshire în anul 2000, după ce a condus MidAmerican, o companie de utilități din Iowa. În cadrul Berkshire, el a transformat MidAmerican într-un lider al energiei eoliene sub numele Berkshire Hathaway Energy.

Anterior numirii sale ca CEO, Abel a coordonat toate companiile non-asigurative ale conglomeratului și a fost vicepreședinte al consiliului de administrație al Berkshire Hathaway.

Ce spune Buffett despre succesorul său?

Warren Buffett și-a exprimat în repetate rânduri încrederea în Greg Abel. Într-un interviu acordat CNBC, Buffett l-a descris drept „decidentul” și a declarat: „Nici nu-mi pot imagina cât de multe (Abel) poate realiza într-o săptămână comparativ cu ce pot eu într-o lună.”

Buffett a adăugat: „Aș prefera ca banii mei administrați de Greg mai mult decât de către oricare alt consilier de investiții sau CEO de top din Statele Unite.”

În ultima scrisoare adresată acționarilor, publicată în noiembrie 2025, Buffett a reafirmat încrederea sa în Abel: „Greg Abel a depășit cu mult așteptările înalte pe care le aveam pentru el atunci când m-am gândit prima dată că ar trebui să fie următorul CEO al Berkshire. El înțelege multe dintre afacerile și echipele noastre mult mai bine decât mine acum.”

Ce schimbări ar putea aduce Greg Abel?

Sub conducerea lui Abel, Berkshire Hathaway ar putea trece prin câteva schimbări strategice. Analista Cathy Seifert de la CFRA Research consideră că un stil de conducere mai tradițional, în contextul celor aproximativ 400.000 de angajați ai companiei, ar putea fi o abordare logică.

Abel a făcut deja câteva mutări semnificative, inclusiv numirea lui Adam Johnson, CEO al NetJets, pentru a superviza diviziile de consum, servicii și retail ale Berkshire.

O altă provocare viitoare pentru Abel este presiunea de a introduce plata unui dividend, o decizie pe care Berkshire a evitat-o istoric, preferând să reinvestească profiturile.

Cu toate acestea, Abel este văzut ca un lider care respectă structura descentralizată a companiei, un principiu fundamental al Berkshire Hathaway, care oferă filialelor sale autonomie operațională semnificativă.

Ce urmează pentru Berkshire Hathaway?

Deși Greg Abel este considerat mai implicat direct decât Buffett, experții nu se așteaptă la schimbări majore în cultura sau structura companiei.

Abel va trebui să mențină echilibrul între tradiția Berkshire și inovațiile necesare pentru a asigura creșterea pe termen lung a conglomeratului.

Între timp, Warren Buffett rămâne președinte al consiliului de administrație și intenționează să continue să vină la birou cinci zile pe săptămână, oferindu-i lui Abel acces constant la mentoratul său, potrivit CBCNews.