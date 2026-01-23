Un Ferrari 250 GTO diferit de toate celelalte

Ediția din 2026 a Mecum Auctions de la Kissimmee, Statele Unite, va rămâne în istorie drept una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani în lumea licitațiilor auto.

În doar câteva zile, zeci de mașini au fost vândute pentru peste un milion de dolari, primele zece clasate generând, împreună, peste 130 de milioane de dolari, potrivit italpassion.fr.

Această performanță excepțională s-a datorat în mare măsură prezenței dominante a mărcii Ferrari în clasamentul final. Însă în vârful acestei ierarhii amețitoare s-a aflat un adevărat simbol: un Ferrari 250 GTO din 1962, adjudecat pentru suma impresionantă de 38,5 milioane de dolari. Un preț colosal, chiar și pentru acest model legendar, considerat de decenii „Sfântul Graal” al colecționarilor de automobile.

Acest Ferrari 250 GTO nu este unul obișnuit. Fabricat în 1962, este singurul exemplar care a părăsit uzina într-o nuanță albă, cunoscută sub denumirea de „Bianco Speciale”.

În timp ce majoritatea modelelor GTO sunt finisate în clasicul Rosso Corsa sau în alte culori de competiție, acest exemplar se remarcă printr-o eleganță aproape ireală.

Un alt aspect remarcabil este faptul că automobilul nu a fost supus niciodată unei restaurări ample. De-a lungul timpului a beneficiat doar de o reîmprospătare minoră a vopselei, păstrându-și caracterul autentic. Tocmai această stare aproape originală i-a sporit atractivitatea în fața celor mai exigenți colecționari.

Record absolut pentru cea mai scumpă mașină vândută vreodată la o licitație Mecum Auctions

Nu este de mirare că licitația a urcat până la 38,5 milioane de dolari, stabilind un record absolut pentru cea mai scumpă mașină vândută vreodată la un eveniment Mecum Auctions.

Înainte de a ajunge în colecția noului proprietar, acest Ferrari 250 GTO i-a aparținut lui Jon Shirley, fost președinte al Microsoft, care l-a achiziționat la sfârșitul anilor 90. Păstrat cu grijă și fără intervenții majore, automobilul a traversat deceniile ca o adevărată relicvă a epocii de aur a curselor Ferrari.

Chiar și la 38,5 milioane de dolari, prețul rămâne sub recordul absolut pentru un Ferrari 250 GTO, deținut de șasiul 4153GT, vândut în 2013 pentru 52 de milioane de dolari. Cu toate acestea, caracterul său unic și istoria specială îi conferă un loc aparte în legenda Ferrari.

Cine este colecționarul care a plătit peste 38 de milioane de dolari

În ziua licitației, întrebarea de pe buzele tuturor a fost una singură: cine își permite un asemenea cec? În sală, nu cumpărătorul a licitat direct, ci un intermediar aflat la telefon, care a ridicat miza în numele unui client anonim. Timp de mai multe minute, atenția tuturor a fost concentrată asupra acestui personaj misterios, în timp ce prețul a depășit pragul de 34 de milioane de dolari și a urcat spre limita simbolică de 38 de milioane.

După căderea ciocanului și confirmarea sumei finale de 38,5 milioane de dolari, identitatea noului proprietar a rămas necunoscută, însă doar pentru câteva zile.

Noul proprietar al Ferrari-ului 250 GTO Bianco Speciale este David Lee, un nume extrem de cunoscut în rândul pasionaților Ferrari. Antreprenor californian de origine hongkongheză și fondator al grupului Hing Wa Lee, specializat în ceasuri și bijuterii de lux, David Lee este considerat astăzi unul dintre cei mai importanți colecționari Ferrari din lume.

El deține deja aproximativ 20 de modele Ferrari, însă colecția sa este celebră mai ales pentru modul atipic de organizare. Automobilele nu sunt clasificate după an sau raritate, ci după culoare: Ferrari-urile roșii sunt denumite „ketchup”, cele galbene „muștar”, iar celelalte culori intră în categoria „legume”.

Această abordare neconvențională a transformat colecția sa într-una legendară, evaluată la peste 100 de milioane de dolari chiar înainte de această achiziție.

„Vârful muntelui” în universul Ferrari

Odată cu achiziționarea acestui Ferrari 250 GTO alb, David Lee a pus capăt unei căutări îndelungate. Pe rețelele sociale, colecționarul și-a exprimat deschis entuziasmul, descriind modelul drept „vârful muntelui” și „ultima piatră a infinitului” din universul Ferrari.

El a explicat că, de-a lungul anilor, și-a stabilit obiective precise, printre care deținerea tuturor celor cinci mari supercaruri moderne Ferrari – de la 288 GTO până la LaFerrari – în dublu exemplar, în roșu și galben. Însă Ferrari 250 GTO a reprezentat realizarea supremă.

Citește și: Lista neagră a celor care nu pot fi proprietari de Ferrari

Calendarul anului școlar 2026-2027, pus în consultare de Ministerul Educației. Când începe școala și ce se modifică față de anii trecuți | Document
