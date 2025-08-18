Celebrități excluse

Compania italiană are standarde stricte nu doar în ceea ce privește capacitatea financiară a clienților, ci și comportamentul lor față de brand. Astfel, s-a format o „listă neagră” neoficială a celebrităților care au încălcat eticheta Ferrari.

Justin Bieber a fost eliminat de pe lista potențialilor cumpărători după ce și-a personalizat excesiv un Ferrari 458 Italia și l-a revândut rapid, încălcând regulile nescrise ale companiei.

Kim Kardashian s-a confruntat cu restricții după ce a primit un Ferrari 458 Italia alb ca dar de nuntă de la o sursă controversată. Deși nu este complet interzisă, accesul ei la modelele din serie limitată a fost restricționat.

Rapperul 50 Cent a fost șters de pe lista de e-mailuri Ferrari după ce a descris un Ferrari 488 drept „o rablă” și l-a spălat cu șampanie, un gest considerat blasfemie de către companie.

Floyd Mayweather, cunoscut pentru achiziționarea și revânzarea rapidă a supermașinilor, a fost exclus pentru transformarea vehiculelor Ferrari într-o operațiune financiară speculativă.

Rapperul Tyga a pierdut accesul la brand după ce nu a plătit ratele pentru un Ferrari 458 Spider, care i-a fost confiscat.

Actorul Nicolas Cage a fost penalizat pentru vânzarea unui rar Ferrari Enzo la un preț mult sub valoarea de piață, afectând imaginea mărcii.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Conflicte cu presa și utilizare necorespunzătoare

Jurnalistul auto Chris Harris a fost exclus în 2011 după ce a acuzat Ferrari de „trucarea” mașinilor trimise pentru teste.

Paris Hilton a fost adăugată pe lista neagră pentru parcarea necorespunzătoare a Ferrari-urilor sale în contexte considerate nepotrivite de către companie.

Aceste acțiuni ale Ferrari nu reprezintă răzbunare, ci o consecvență față de istoria și prestigiul brandului. Compania își protejează reputația, excluzând persoanele care nu respectă valorile și imaginea Ferrari, indiferent de statutul lor celebritar.

Reguli stricte pentru proprietari

Ferrari impune proprietarilor să nu revândă vehiculele în primul an de la achiziție. Această regulă este menită să prevină speculațiile și să mențină exclusivitatea brandului.

Personalizările excesive sau neautorizate sunt descurajate. Ferrari preferă ca vehiculele sale să-și păstreze aspectul și performanțele originale.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Utilizarea mașinilor în contexte comerciale sau promoționale neautorizate este strict interzisă. Ferrari dorește să controleze modul în care marca sa este prezentată publicului.

Proprietarii sunt încurajați să utilizeze și să întrețină vehiculele conform standardelor Ferrari. Neglijența sau abuzul pot duce la pierderea privilegiilor de client.

Conformitatea financiară este esențială. Dificultățile financiare sau incapacitatea de a respecta obligațiile de plată pot rezulta în excluderea de la achiziții viitoare.

Impactul asupra brandului

Aceste politici stricte contribuie la menținerea exclusivității și prestigiului Ferrari. Ele asigură că doar clienții care apreciază cu adevărat marca și valorile sale au acces la vehiculele Ferrari.

Excluderea celebrităților controversate protejează imaginea de lux și rafinament a brandului. Ferrari evită asocierile negative care ar putea dilua percepția publică asupra mărcii.

Limitarea accesului la modelele din serie limitată creează o ierarhie între clienți, recompensând loialitatea și comportamentul adecvat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Livetext: întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski. Kremlinul intenționează să „umilească eforturile diplomatice”, spune președintele Ucrainei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Poticnelile Coaliției pe pachetul 2 de austeritate și PNRR. Chichița legislativă care amână o decizie privind pensiile speciale
Analiză
Știri România 19:00
Poticnelile Coaliției pe pachetul 2 de austeritate și PNRR. Chichița legislativă care amână o decizie privind pensiile speciale
Avertizare meteo imediată de cod roșu de vijelii. Lista localităților afectate
Știri România 18:59
Avertizare meteo imediată de cod roșu de vijelii. Lista localităților afectate
Parteneri
Casa Albă s-a interesat dacă Zelenski va veni în costum la întâlnirea cu Trump. Ce va purta președintele ucrainean
Adevarul.ro
Casa Albă s-a interesat dacă Zelenski va veni în costum la întâlnirea cu Trump. Ce va purta președintele ucrainean
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Stiri Mondene 17:55
Ispita Sorin Encică, dezvăluiri de la Insula Iubirii 2025. Ce a spus despre concurente: „S-au distins și au început să se deschidă”
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Stiri Mondene 17:23
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
ObservatorNews.ro
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Mediafax.ro
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 16:43
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Fanatik.ro
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează