Cine este Alexandru Ciurea, numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe probleme juridice

Licențiat în Drept la Universitatea din București și deținător al unui master în Drept european și internațional al afacerilor, el a fost consilier juridic la Primăria Capitalei, unde s-a ocupat de procesele din mandatul lui Nicușor Dan, când acesta era primar.

Alexandru Ciurea s-a născut pe 15 februarie 1988. El a fost mai întâi consilier general în Primăria Capitalei, pe vremea când primar general era Gabriela Firea, mai exact în intervalul iulie 2016- februarie 2017.

Apoi, pentru o scurtă perioadă, a fost deputat din partea USR, mai precis în perioada 27 octombrie – 18 decembrie 2020, când l-a înlocuit pe Nicușor Dan, după ce actualul președinte a fost ales primarul Capitalei, a notat Agerpres.

Din 2021, Alexandru Ciurea a devenit consilier pe probleme juridice al primarului Capitalei, Nicușor Dan.

El apare pe site-ul Baroului București cu o decizie de intrare din aprilie 2011. Pe 11 ianuarie 2021 i-a încetat dreptul de exercitare a meseriei, pe motiv de incompatibilitate.

Alexandru Ciurea este unul dintre cei 16 consilieri ai lui Nicușor Dan anunțați luni, 6 octombrie. Lista completă:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

