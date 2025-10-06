Lista consilierilor prezidențiali aleși de Nicușor Dan: cine sunt noii oameni ai președintelui

Pe listă se află, printre alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic

Nicușor Dan va avea în total 16 consilieri, dintre care șapte consilieri prezidențiali, șapte consilieri de stat și doi, onorifici.

„Aceste numiri reflectă angajamentul președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial”, se arată în comunicatul transmis presei.

Consilierii prezidențiali numiți de Nicușor Dan

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă, începând cu 6 octombrie 2025. În urmă cu mai puțin de o lună, președintele Nicușor Dan l-a rechemat pe Marius Lazurca din funcția de ambasador al României în Mexic și țările din America Centrală unde era acreditat. Inițial, numele lui a fost behiculat pentru șefia SIE.

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025. Numele lui a fost vehiculat pentru șefia SRI, dar diplomatul a respins orice legătură cu funcția. Naumescu este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE și conduce un ONG care a lansat în premieră în decembrie 2024 invitația ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale.

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale, începând cu 1 noiembrie 2025. este un avocat care a lucrat mult timp cu Nicușor Dan în procesele Primăriei București.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice, începând cu 6 octombrie 2025. A fost consilier juridic la Primăria București.

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă, începând cu 6 octombrie 2025. Fost premier și fost președinte PNL, Orban este cel care l-a propus în 2020 pe Nicușor Dan candidat la Primăria București.

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică, începând cu 6 octombrie 2025.

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale, începând cu 1 noiembrie 2025.

7 consilieri de stat, la Administrația Prezidențială

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni, începând cu 6 octombrie. Ea a fost consiliera lui Nicușor Dan la Primăria București.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism, începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu, începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice, începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, începând cu 1 noiembrie 2025.

2 consilieri onorifici, printre oamenii președintelui

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, începând cu 6 octombrie 2025. Europarlamentarul a făcut parte din echipa lui Nicușor Dan în campania electorală din 2025.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie, începând cu 6 octombrie 2025.

Preşedintele Nicuşor Dan spunea, la jumătatea lunii septembrie, că are mai multe nume pentru viitorii săi consilieri prezidenţiali, pentru mai multe domenii şi a explicat că nu i-a numit încă deoarece a avut puţin timp pentru a reflecta la o distribuţie echilibrată.

Tot atunci, el preciza că va face aceste numiri într-o perioadă de timp destul de scurtă.

„Am nume pentru multe domenii. (…) Până acum am fost prins în aceste chestiuni care au fost urgente, coaliţie, deficit, reprezentare externă şi abia acum, în ultimele, să zicem una-două săptămâni, am avut puţin spaţiu de a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri. E o chestiune de timp foarte scurt din momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă doreşte să numească toţi consilierii în acelaşi timp sau pe rând.

„Doresc fie un pachet consistent”, a precizat preşedintele României.

