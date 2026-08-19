Cine este femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49și ce va face cu banii

O femeie de 59 de ani din Oradea, pensionată medical, a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, ridicând astăzi suma de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a declarat femeia cu emoție, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Femeia din Oradea a jucat întâmplător la Loto când a obținut cel mai mare premiu din istoria 6/49

Câștigătoarea a povestit că a intrat întâmplător într-o agenție și a completat „niște numere la nimereală”. Deși a refuzat să-și dezvăluie identitatea, Loteria Română a confirmat validarea câștigului obținut la tragerea loto din 13 august 2026.

Cel mai mare premiu din istoria 6/49 a fost câștigat cu un bilet de 8,5 lei

La extragerea de joi, 13 august 2026, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Reamintim că este vorba despre un premiu record de peste 10 milioane de euro.

Suma impresionantă, 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro, a fost revendicată de un singur bilet. Acesta a fost completat cu o singură variantă simplă, al cărei preț a fost de doar 8,50 lei. Biletul câștigător a fost jucat la agenția 5005 din Oradea, județul Bihor.

„La tragerea Loto 6/49 din data de 13 august 2026 s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc, în valoare de 52.839.623,04 lei. Biletul a fost jucat la agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă”, a anunțat Loteria Română, la acel moment.

Ce numere i-au adus noroc femeii de 59 de ani din Oradea

La extragerea din 13 august, au fost norocoase numerele: 45, 12, 13, 44, 36, 37. Surprinzător, combinația include trei perechi de numere consecutive, o situație destul de rar întâlnită în istoria jocului.

Agenția din Oradea, unde a fost completat biletul câștigător, ar putea deveni un punct de atracție pentru pasionații de jocuri de noroc.

Ce taxe trebuie să plătească femeia care a câștigat suma record

Regimul de impozitare aplicabil câștigurilor din jocuri de noroc prevede reținerea la sursă a unor praguri procentuale semnificative pentru sumele mari. În cazul marelui premiu de peste 52,8 milioane de lei, statul român reține un impozit de aproximativ 40% din valoarea totală. Concret, suma direcționată către bugetul de stat este de 21.120.799,22 lei, ceea ce înseamnă peste 4 milioane de euro.

În urma aplicării tuturor taxelor și impozitelor legale, câștigătorul va rămâne cu o sumă netă de 31.718.823,82 lei, echivalentul a aproximativ 6,04 milioane de euro. Aceasta reprezintă suma efectivă care va fi transferată în contul bancar al jucătorului după finalizarea tuturor procedurilor administrative de validare.

Cu câți bani ar urma să rămână femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria 6/49

Chiar și după reținerea acestui impozit substanțial, suma netă de peste 31,7 milioane de lei constituie cel mai mare câștig primit vreodată de un singur jucător la Loto 6/49 în România.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, posesorul biletului avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central al Loteriei Române din București în vederea revendicării premiului. În situația în care suma nu nu ar fi fost revendicată în termenul legal, banii revin Loteriei Române.

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