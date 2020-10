Bucureştiul a trecut de pragul de trei infectări la mia de locuitori, fiind localitatea cu cele mai multe cazuri de COVID-19. În acest context, ministrul educaţiei Monica Anisie, a anunţat că cel mai probabil de marţi vor fi suspendate cursurile faţă în faţă, iar acestea se vor ţine exclusiv online.

Ulterior, premierul Ludovic Orban a precizat care sunt măsurile ce vor fi luate în Bucureşti: purtarea obligatorie a măștii în toate spațiile deschise, suspendarea cursurilor școlilor și organizarea cursurilor online, suspendarea activității teatrelor, cinematografelor, restaurantelor și cafenelelor la interior, notează Hotnews.

Declaraţia premierului, integrală, despre situaţia din Bucureşti. În jurul minutului 8 precizează că măsurile trebuie adoptate.

Gheorghe Cojanu, prefectul Bucureştiului, l-a contrazis pe premier şi spune că dacă luni se raportează pentru Bucureşti o rată de infectări sub 3 la mia de locuitori, nu se mai iau măsurile, transmite Digi24.

Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (…) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm.

