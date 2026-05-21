Leah Halton, în vârstă de 25 de ani, a devenit virală pe rețelele sociale după ce și-a pus amprenta asupra unui trend popular legat de baseball, fără a utiliza tehnologia AI.

„Nu a avut nevoie de inteligență artificială, ea însăși este perfectă”, au comentat fanii ei pe TikTok.

„POV: acel trend cu baseball-ul și AI-ul” a fost descrierea scurtă a videoclipului postat de tânăra influencer din Australia.

În înregistrare, Leah apare relaxată, așezată pe un scaun din sufrageria sa, în timp ce își etalează naturalețea și frumusețea care i-au adus titlul neoficial de „cea mai sexy fată din lume”.

Clipul a strâns aproape 500.000 de aprecieri și sute de comentarii. „Mă bucur că nu ai folosit AI!”, a scris un fan. Un altul a adăugat: „Arăți mai bine decât toate acele videoclipuri generate de AI!”. Iar o altă persoană a subliniat: „Facecard-ul tău e atât de puternic încât nu ai nevoie de AI!”.

Acest trend ciudat a început în Coreea de Sud, unde o postare pe rețeaua socială X (fosta Twitter) a devenit virală. Clipul prezenta o femeie în tribunele unui meci de baseball din liga coreeană, Hanwha Eagles împotriva Doosan Bears, și a strâns 15 milioane de vizualizări în doar câteva zile.

Totuși, detaliile incluse în videoclip au trădat că acesta era generat de un software AI.

Fenomenul a căpătat rapid popularitate internațională, atrăgând inclusiv personalități precum Ivana Knoll, cunoscută drept „cel mai sexy fan al Cupei Mondiale”, În pofida tendinței globale, Leah Halton a reușit să demonstreze că naturalețea poate eclipsa tehnologia.

„E incredibil cum poate să capteze atenția fără niciun truc”, a mai adăugat un alt admirator.