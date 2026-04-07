Fostul președinte nu s-a mai înscris în cursă

Cursa pentru șefia instituției s-a dat în cadrul Adunării Generale, între doi dintre vicepreședinții forului: Marius Andruh și Mircea Dumitru.

Fostul președinte, istoricul Ioan-Aurel Pop, a decis să nu se mai înscrie în cursa pentru nicio funcție de conducere.

Conform statutului Academiei Române, alegerile se desfășoară o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.

Noul președinte, care avea nevoie de o majoritate simplă în turul secund, își va prelua oficial mandatul în termen de 15 zile de la data scrutinului.

Un parcurs academic de excepție

Născut pe 15 iulie 1954 în comuna Smeeni (județul Buzău), într-o familie de profesori, Marius Andruh și-a demonstrat excelența academică încă din tinerețe.

A absolvit Liceul „B. P. Hașdeu” din Buzău în 1973, ca șef de promoție, perioadă în care a obținut Premiul I la etapa națională a Olimpiadei de Chimie și Premiul III la faza internațională.

Cariera sa a fost marcată de o ascensiune continuă și de performanțe științifice remarcabile:

Studii și Doctorat: A absolvit ca șef de promoție Facultatea de Chimie a Universității din București (1979) și a obținut titlul de doctor în chimie în 1988, sub îndrumarea academicianului Maria Brezeanu.

Specializări internaționale: A urmat stagii postdoctorale la Paris (1991) și la Gottingen, fiind bursier al prestigioasei Fundații „Alexander von Humboldt” (1992-1993).

Activitate didactică și cercetare: După un stagiu la IPRS Băneasa și o perioadă la Institutul de Chimie Fizică din București, din 1984 a devenit cadru didactic la Facultatea de Chimie a Universității din București. Este profesor titular din 1996 și profesor emerit din 2019. De asemenea, a condus catedra de specialitate timp de 16 ani (2003-2019).

Conducere instituțională: Din 2021, este directorul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C. D. Nenițescu” al Academiei Române, iar din 2022 a ocupat funcția de vicepreședinte al forului pe care acum îl conduce.

Coordonator al lotului olimpic de chimie al României

Noul președinte al Academiei Române este un nume respectat la nivel global. Între 1994 și 1996 a fost profesor asociat la Universite du Quebec Montreal și a colaborat în calitate de profesor invitat (visiting professor) cu o multitudine de universități de top din Europa și America de Sud: Bordeaux, Gottingen, Brno, Angers, Paris, Jena, Manchester, Toulouse, Strasbourg, Valencia și Rio de Janeiro.

În ciuda agendei sale internaționale și a activității complexe de cercetare – axată pe chimie metalosupramoleculară, inginerie cristalină, magnetism molecular și materiale moleculare luminescente – Marius Andruh a rămas profund implicat în formarea noilor generații.

În prezent, el este președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonatorul lotului olimpic al României.

