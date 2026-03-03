Ministerul Educației a rămas fără ministru aproape trei luni după demisia lui Daniel David

Ceremonia de depunere a jurământului de la Cotroceni de către Mihai Dimian a durat numai două minute, iar președintele Nicușor Dan nu a spus absolut nimic. Din partea Guvernului a participat premierul Ilie Bolojan. 

Amintim că Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. De la jumătatea lunii ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Pe 29 ianuarie, preşedintele Nicuşor Dan a lăsat de înțeles că nimeni nu își asumă să preia funcția la Educație, ținând cont de finanțarea insuficientă şi de măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au afectat și acest sector.

Cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educaţiei. Ceremonia de la Palatul Cotroceni a durat două minute (0)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

De ce a fost asumat Mihai Dimian de PNL

Partidul Național Liberal l-a votat în unanimitate, în Biroul Politic Național, pe independentul Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educatiei, au declarat luni seară, 2 martie, surse din PNL pentru Libertatea.

PNL este partidul care a propus ministrul Educației pentru că așa prevede înțelegerea din coaliția cu PSD, USR și UDMR, semnată în iunie 2025. Mai precis, în Guvernul Bolojan sunt 16 ministere, dintre care 6 aparțin PSD, 4 aparțin PNL, 4 aparțin USR şi 2 aparțin UDMR. Printre cele 4 ministere care aparțin liberalilor se numără și Educația, alături de Finanțe, Proiecte Europene și Ministerul de Interne.

Cine este Mihai Dimian și ce a scris în CV

Mihai Dimian are 51 de ani și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001).

De asemenea, are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005). El a predat până în 2016 la Universitatea Howard din Washington, iar din 2024 este rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Potrivit CV-ului, la competențe de comunicare s-a autocaracterizat astfel: „Claritate și concizie, Ascultare activă, Feedback constructiv, Adaptabilitate la diferite tipuri de auditoriu, Umor, Empatie, Respect. Luarea deciziilor”, iar la competențe manageriale a trecut: „Rezolvarea problemelor, Creativitate, Lider, Capacitatea de a atrage și motiva colegii, Organizator de echipe”.

În perioada 2005-2006, Dimian a fost cercetător asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig, Germania – „Cercetare în domeniul Modelării multi-scale, Fenomene asistate de zgomot”.

Dimian a devenit profesor în 2012 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar toate detaliile academice pot fi citite în CV-ul publicat mai jos.

Dimian s-a supărat că presa a scris că și PSD îl susține

Mihai Dimian s-a arătat deranjat zilele trecute că o parte a presei a scris că beneficiază de sprijinul PSD, în sensul că partidul condus de Sorin Grindeanu agreează numirea lui.

„Observ că «unele surse» au titrat că sunt «Rector susţinut de PSD». Mai sunt unii care comentează că sunt «USR-ist nenorocit». Având în vedere că o parte a copilăriei mi-am petrecut-o în judeţul Covasna, de unde provin părinţii mei, îmi vor găsi probabil şi gene de UDMR. Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic”, a scris el pe Facebook pe 24 februarie.

„Nu consider că este rău ca profesorii să fie membri ai partidelor politice şi chiar încurajez colegii din universitar şi preuniversitar să facă acest lucru, pentru că partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate. Însă am considerat că politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional. Drept urmare, decizia mea personală a fost să încerc dezvoltarea universităţii şi a comunităţii fără o implicare politică directă”, a adăugat Dimian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
Știri România 17:37
Cum își pot recupera banii pe cazare și zboruri românii prinși în Dubai: turiștii plătesc cazarea și Guvernul Emiratelor decontează sumele
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Știri România 16:00
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite” 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 18:00
„Chefi la cuțite” 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:57
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
Fanatik.ro
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului