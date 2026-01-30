Nicuşor Dan a spus că „nu e bine” că România nu are de peste o lună un ministru al Educaţiei după demisia lui Daniel David. „Ca să fim foarte direcţi, este un act de curaj pentru cineva care să fie ministru al Educaţiei azi”, a adăugat șeful statului.

El și-a explicat apoi afirmațiile: „Pentru că este un sistem subfinanţat de ani buni. Nu există o motivaţie pentru ca oamenii să intre în sistemul de educaţie care să fie proporţională cu responsabilităţile şi cu alte opţiuni pe care ei le găsesc pe piaţa muncii”.

„Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de educaţie, sunt multe probleme care vin din vechime: suprapunerea dintre programele şcolare şi ceea ce cer viaţa reală, piaţa muncii. Am spus că e un gest de curaj şi aştept să vină acea persoană care să aibă şi anvergura profesională, şi curajul să abordeze problema asta”, a completat Nicuşor Dan.

Amintim că Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan conduce interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE