Ministerul Educației a rămas fără ministru aproape trei luni după demisia lui Daniel David

Ceremonia de depunere a jurământului de la Cotroceni de către Mihai Dimian a durat numai două minute, iar președintele Nicușor Dan nu a spus absolut nimic. Din partea Guvernului a participat premierul Ilie Bolojan.

Amintim că Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. De la jumătatea lunii ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Pe 29 ianuarie, preşedintele Nicuşor Dan a lăsat de înțeles că nimeni nu își asumă să preia funcția la Educație, ținând cont de finanțarea insuficientă şi de măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au afectat și acest sector.

De ce a fost asumat Mihai Dimian de PNL

Partidul Național Liberal l-a votat în unanimitate, în Biroul Politic Național, pe independentul Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educatiei, au declarat luni seară, 2 martie, surse din PNL pentru Libertatea.

PNL este partidul care a propus ministrul Educației pentru că așa prevede înțelegerea din coaliția cu PSD, USR și UDMR, semnată în iunie 2025. Mai precis, în Guvernul Bolojan sunt 16 ministere, dintre care 6 aparțin PSD, 4 aparțin PNL, 4 aparțin USR şi 2 aparțin UDMR. Printre cele 4 ministere care aparțin liberalilor se numără și Educația, alături de Finanțe, Proiecte Europene și Ministerul de Interne.

Cine este Mihai Dimian și ce a scris în CV

Mihai Dimian are 51 de ani și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001).

De asemenea, are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005). El a predat până în 2016 la Universitatea Howard din Washington, iar din 2024 este rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Potrivit CV-ului, la competențe de comunicare s-a autocaracterizat astfel: „Claritate și concizie, Ascultare activă, Feedback constructiv, Adaptabilitate la diferite tipuri de auditoriu, Umor, Empatie, Respect. Luarea deciziilor”, iar la competențe manageriale a trecut: „Rezolvarea problemelor, Creativitate, Lider, Capacitatea de a atrage și motiva colegii, Organizator de echipe”.

În perioada 2005-2006, Dimian a fost cercetător asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig, Germania – „Cercetare în domeniul Modelării multi-scale, Fenomene asistate de zgomot”.

Dimian a devenit profesor în 2012 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar toate detaliile academice pot fi citite în CV-ul publicat mai jos.

Dimian s-a supărat că presa a scris că și PSD îl susține

Mihai Dimian s-a arătat deranjat zilele trecute că o parte a presei a scris că beneficiază de sprijinul PSD, în sensul că partidul condus de Sorin Grindeanu agreează numirea lui.

„Observ că «unele surse» au titrat că sunt «Rector susţinut de PSD». Mai sunt unii care comentează că sunt «USR-ist nenorocit». Având în vedere că o parte a copilăriei mi-am petrecut-o în judeţul Covasna, de unde provin părinţii mei, îmi vor găsi probabil şi gene de UDMR. Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic”, a scris el pe Facebook pe 24 februarie.

„Nu consider că este rău ca profesorii să fie membri ai partidelor politice şi chiar încurajez colegii din universitar şi preuniversitar să facă acest lucru, pentru că partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate. Însă am considerat că politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional. Drept urmare, decizia mea personală a fost să încerc dezvoltarea universităţii şi a comunităţii fără o implicare politică directă”, a adăugat Dimian.

