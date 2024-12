Telefon: 0722 348 328

Educație – ce studii are Radu Marinescu

Radu Marinescu și-a început parcursul academic la Colegiul Frații Buzești, urmând apoi Facultatea de Drept a Universității din Craiova, unde a absolvit ca șef de promoție în 1995, potrivit site-ului știricraiova.ro.

Cariera profesională – Radu Marinescu

După absolvire, s-a alăturat Baroului Dolj, devenind un avocat respectat atât în domeniul dreptului civil, cât și în cel penal.

De asemenea, a activat și în mediul universitar, predând drept mai multor generații de studenți.

În 2016, a fost ales membru al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aducându-și aportul de specialitate în cadrul Comisiei juridice, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești.

Duminică, el a fost ales președinte al Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Radu Marinescu – controverse

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă ştie că cel propus pentru funcţia de ministru al Justiţiei a apărat un om de afaceri controversat. Ciolacu a răspuns că nu a urmărit activitatea profesională a acestuia.

„Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că… Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim. Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon”, a mai spus Ciolacu.

