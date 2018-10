Potrivit apropiaților, Constantin Toma este un fost model care a prezentat pentru cunoscutul designer Cătălin Botezatu. Unul dintre cei mai buni prieteni ai tânărului a declarat pentru spynews.ro că a aflat despre moartea lui Coco de pe reţelele de socializare.

„Eu și Costik ne știam de când eram copii, am copilărit împreună. Cu toate acestea, nu am reușit să creștem împreună, căci eu m-am mutat în Ausrtralia să studiez, dar ne-am regăsit după câțiva ani și eram la fel. Era ca și cum niciodată nu plecasem de acolo, de unde ne cunoașteam noi. Am comunicat tot timpul, chiar și când el era în România. Nu știam că suferă de depresie, căci dacă știam asta, îl ajutam în orice fel posibil să treacă peste asta”, a spus unul dintre prieteni, pentru sursa citată.

La fața locului a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță, însă medicii nu au mai putut face altceva decât să confirme decesul tânărului, potrivit Observator.tv.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din Ploiești. Se pare că prietenii apropiați s-au străduit din răsputeri să îi schimbe starea de spirit și să îl scape de depresie, însă totul a fost în zadar, iar acesta a decis să încheie socotelile cu viața.

