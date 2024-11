Despre prima soție a lui Silviu Prigoană se știe că a fost colegă de clasă cu omul de afaceri la Cluj-Napoca. Aceasta era subingineră la aceeași fabrică la care lucra el ca muncitor necalificat. Ulterior, s-au căsătorit și au avut împreună doi copii, pe Honorius și Silvius.

„Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, a povestit Silviu Prigoană în urmă cu mai mulți ani.

La patru ani după ce a rămas văduv, Silviu Prigoană s-a recăsătorit cu Delia Gabriela. Relația nu a funcționat, iar căsătoria s-a încheiat în 2023. Adriana Bahmuțeanu a apărut la scurt timp în viața milionarului i a deveenit cea de-a treia soție. Cu vedeta TV, Prigoană are doi băieți. Relația celor doi a fost una tumultuoasă, cu scandaluri și 5 divorțuri.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, 2024. Omul de afaceri avea 60 de ani și a murit într-un restaurant din Bran. Echipajele de salvare sosite la fața locului au încercat fără succes să-l resusciteze câteva zeci de minute.



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News