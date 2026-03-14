Ciucu s-a plâns și de murdăria generată de graffiti, adică desenele făcute pe blocurile și clădirile din București cu spray, marker sau vopsea, pentru că graffiti-urile strică aspectul clădirilor și străzilor, făcând orașul să arate murdar și neîngrijit. În plus, costurile de curățare sunt mari, iar de multe ori intervențiile sunt inutile, pentru că înscrisurile reapar după scurt timp.

Potrivit informațiilor Libertatea, problema graffiti-urilor va fi dezbătută vinerea viitoare, în ședința CGMB.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni! Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El a cerut instituțiilor de stat care dețin sau administrează stâlpi, precum transportul public (STB), iluminatul public și administrația străzilor, să dea în judecată companiile „care parazitează spațiul public pentru a-și recupera toate costurile cu curățirea” fiindcă „este mai scump să cureți un afiş decât să il pui”.

Primarul a remarcat că, după ce un mobilier stradal a fost curățat, a doua zi iar au apărut postere. „Nu a durat mai mult de o noapte ca una dintre firmele cu astfel de practici mizerabile, necivilizate, să lipească alte postere pe elementele curățate”, a scris el.

Ciucu a atras însă atenția că și justiția din România are o parte de responsabilitate: „Judecătorii care judecă cazuri de astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orașul arată în halul în care arată și că ne va costa zeci de milioane să ne curatăm clădirile de grafitty”.

Edilul general a dat ca exemplu sectorul 6, pe care l-a condus înainte să fie votat primarul Capitalei: „Având o Poliție Locală reformată și funcțională, am reușit să eliminăm acest afișaj”.

„Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiștii care se lasă promovați în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Și dumneavoastră trăiți în acest oraș! Este Capitala României și este rușinos! Fenomenul este generalizat”, a conchis Ciprian Ciucu.

