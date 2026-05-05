Ciucu exclude posibilitatea unei noi alianțe cu PSD

Ciprian Ciucu a explicat, înaintea votului din Parlament, că PNL ia în calcul două opțiuni, în cazul în care Guvernul cade. „Avem două opțiuni: ori să rămânem într-un guvern minoritar, este foarte greu, în acest context, să mai facem o majoritate, ori să mergem în opoziție”, a spus liberalul la Antena 3 CNN.

Prim-vicepreședinte PNL a exclus posibilitatea unei noi alianțe cu PSD.

„Dacă PSD pică acest guvern, nu vom mai face altă alianță cu PSD. Este exclusă posibilitatea unei reconcilieri cu PSD. Ei au răspunderea că au adus țara aici, ei trebuie să guverneze. Nu PNL este responsabil de această criză politică”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat care ar fi varianta de premier din partea PNL, Ciucu a indicat numele lui Ilie Bolojan. „Varianta de premier de la PNL este Ilie Bolojan. Altă posibilitate nu avem, suntem asumați”, a mai spus edilul.

Primarul Capitalei, după demiterea Guvernului: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”

După ce moțiunea de cenzură a trecut, Ciprian Ciucu a revenit cu un mesaj pe Facebook, în care afirmă că PNL îl susţine în continuare pe Ilie Bolojan.

„Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează”, a scris, marţi, Ciprian Ciucu.

Şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins are loc de la ora 17.00, iar de la ora 18.00, preşedintele Nicuşor Dan anunţă declaraţii de presă.

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Sorin Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.