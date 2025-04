Ciprian Ciucu a dat în judecată MApN: „Mi-e frică la modul real”. Ce l-a deranjat pe prim-vicepreședintele PNL

Am încercat să oprim construirea, dar nu am reușit în instanță. Nu am vrut să scot oamenii în stradă, dar evident că acel teren trebuie să revină cumva Sectorului 6. Nu am suficientă putere politică în acest moment. Nu știu dacă o să am vreodată. Mi-e frică la modul real și sper, cât o să am un un cuvânt de zis în această coaliție, să nu se bugeteze vreun hotel acolo

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: