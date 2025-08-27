„O veste extraordinară! Sunt extrem de fericit că, în sfrâşit, după multe insistenţe, Primaria Capitalei ne va da voie să regenerăm urban Calea Crângaşi! Calea Crângaşi, alături de Parcul Crângaşi (deja reabilitat) şi de Parcul Lacul Morii (în execuţie), va fi una dintre cele mai bine organizate, curate şi cele mai frumoase zone din Bucureşti”, a scris edilul pe Facebook.

Proiectul propus de Primăria Sectorului 6 respectă inclusiv planul de mobilitate și va avea piste de biciclete, dar mai este o problemă, este vorba despre partea politică.

„Tot ce mai este de făcut este ca majoritatea USR/PSD/PNL să voteze proiectul în consiliul general. De restul deja m-am ocupat împreună cu Primăria Sectorului 6, după cum ştiţi avem deja Studiul de Fezabilitate şi proiectarea realizate”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Conform informațiilor Libertatea, proiectul de regenerare urbană a Căii Crângași prevede amenajarea primului tronson de piste de biciclete din Masterplanul Velo, scoaterea mașinilor de pe trotuare și obligativitatea magazinelor de a respecta ghidul de identitate vizuală.

Potrivit simulărilor obținute de Libertatea, zona Crângași, pe unde circulă și tramvaiul 41, va arăta astfel:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Consiliul General al Municipiului București va decide pe 29 august dacă transferă administrarea Căii Crângași de la Primăria Capitalei la Primăria Sectorului 6. Valoarea de inventar a arterei este de aproape 10 milioane de lei, adică 2 milioane de euro. Dacă CGMB aprobă, primăria sectorului 6 va gestiona strada, cu excepția semaforizării și a liniei de tramvai 41.

Extras din documentele oficiale care stau la baza modernizării Căii Crângași

Pe porțiunea cuprinsă între strada Ceahlău și Bulevardul Constructorilor este linia de tramvai 41, care va rămâne concesionată STB, iar lucrările vor trebui realizate astfel încât să nu afecteze infrastructura de tramvai și să asigure circulația vehiculelor pe o bandă minimă de 3,2 metri pe perioada lucrărilor la Calea Crângași și Șoseaua Virtuții.

„STB S.A. are în concesiune pe Calea Crângași și pe Șos. Virtuții din Sectorul 6, linia de tramvai, stațiile de călători și restul echipamentelor fixe asociate circulației tramvaiului. Acestea vor trebui menținute, în vederea asigurării unei bune funcționări a liniei de tramvai, stațiilor de călători și echipamentelor electrice fixe, respectiv rețele electrice de contact și linii de întoarcere ale tramvaielor, precum și a alimentării acestora. Din cauza acestei situații, lucrările de reabilitare vor trebui executate astfel încât să nu afecteze infrastructura de tramvai și instalațiile aferente”, se explică în documentele autorităților.