Tarif de 15% pentru bunurile exportate din UE în SUA

Acordul prevede un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor exportate din UE către SUA, inclusiv automobile, produse farmaceutice și semiconductori, comparativ cu media de 4,8% din perioada de dinainte de venirea la Casa Albă a lui Donald Trump.

Totuși, având în vedere abordarea tranzacțională a președintelui american, cine a câștigat și cine a pierdut în urma acestui acord? Cât de important e acest acord în relația de putere SUA-UE?

Pentru a înțelege implicațiile acordului, Libertatea a realizat un interviu cu Ciprian Grumaz, cercetător doctorand la European University Institute din Florența, Italia.

Ciprina Gurmaz, cercetător în tratate privind schimburile comerciale

„Atât SUA, cât și UE au profund de pierdut, însă într-un mod mai subtil. SUA pentru că își pierd calitatea de partener de încredere în fața întregii lumi, inclusiv în fața statelor cu care au acorduri de comerț globale și importante, precum Canada. UE pentru că nu reușește de atât timp să se mobilizeze pentru a dezvolta o poziție fermă în negocieri și pentru că nu reușește să determine alte state «like-minded partners» pentru a coagula o poziție comună de răspuns la acțiunile Administrației Trump și o negociere pe picior de egalitate, respectând dreptul internațional și dreptul comerțului.

Recomandări LIVE TEXT | Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia în coaliție

Având în vedere această situație tensionată provocată de SUA la nivel global, adevărații câștigători sunt China și Rusia”, explică el.

Grumaz este jurist și are ca domeniu de cercetare, în general, relațiile externe ale UE și, în mod particular, tratatele de comerț ale UE, precum și măsurile restrictive sau sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană.

Concesiile UE pentru un acord cu Trump

– Cât de tranzacțional în termenii lui Trump a fost acordul UE-SUA?

– Într-adevăr, acordul la care au ajuns UE și SUA poate fi analizat din punct de vedere tranzacțional. În ceea ce privește SUA, în afară că promit să nu crească taxele vamale, să păstreze o cotă tarifară unică de 15% și că reglementările UE cu privire la piețele digitale au fost lăsate de-o parte, angajamentele lor sunt destul de modeste. Referitor la UE, putem observa că își asumă o gamă destul de largă de angajamente pentru a răspunde unei serii lungi de critici ale Administrației Trump și pentru a obține, de fapt, acea cotă unică.

Printre altele, UE intenționează să elimine taxele vamale pentru toate bunurile industriale din SUA, inclusiv taxa de 10% aplicată autovehiculelor importate în UE. La schimb, UE ar primi o reducere a cotei tarifare de la 27,5% la 15% pentru automobile și părți componente. În plus, SUA și UE intenționează să accepte și să ofere recunoaștere reciprocă standardelor pentru automobile, însă fără a menționa exact care dintre standarde.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

În orice caz, este bine-cunoscut că UE are standarde mult mai ridicate de protecție și siguranță. Mai merită menționat că pentru a grăbi procesul de reducere a cotei tarifare la 15%, comisarul pentru Comerț al UE, Maros Šefčovič, a anunțat că o serie de propuneri legislative ale Comisiei Europene vor fi prezentate deja în această lună (august).

Două propuneri legislative ale Comisiei pentru reducerea cotelor au fost deja publicate în 28 august. Miza este de a beneficia de cote reduse din partea SUA cu efect retroactiv, de la 1 august.

În ceea ce privește produsele agricole, și aici UE intenționează să ofere un acces preferențial pentru o serie de produse agricole și fructe de mare. Din păcate, UE nu a reușit să obțină scutiri de taxe vamale pentru vinuri și produse alcoolice (15% în prezent).

UE își mai asumă angajamente, destul de vagi, de a rezolva o serie de critici cu privire la barierele noncomerciale de comerț, spre exemplu, standardele fitosanitare, unde are exigențe mult mai ridicate pentru produsele agricole și animale.

În plus, UE își asumă să acomodeze criticile SUA cu privire la recentele pachete legislative de mediu, precum directiva privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor sau regulamentul privind produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor.

Recomandări Imaginile postate de Ursula von der Leyen din timpul vizitei în România: „Un atu esenţial pentru securitatea Europei”

Mai merită de menționat și că UE se angajează să achiziționeze mai multe arme americane, cipuri în valoare de 40 de miliarde USD, să importe energie și gaz natural lichefiat (GNL) din SUA în valoare de până la 750 de miliarde USD, iar companiile din UE sunt așteptate să investească 600 de miliarde USD în sectoare strategice americane.

– Cine ce câștigă în urma acestui acord? Pierde cineva?

– Având în vedere cele menționate deja, pare că SUA și Trump ar fi câștigătorii, deoarece bunurile din EU sunt supuse unei cote, în timp ce cele din SUA nu, iar EU pare că își asumă o serie de angajamente și investiții. Însă doar pe baza acestui acord, este greu de spus că există o situație de win-lose sau win-win.

Pare, mai degrabă, o situație de lose-lose. Și asta, doar din simplul motiv că taxele vamale înseamnă taxe percepute, în final, consumatorilor și companiilor americane. Cu alte cuvinte, americanii vor primi bunuri și servicii mai scumpe. Tot din perspectiva lose-lose, având în vedere perspectiva globală a relațiilor de comerț dintre UE și SUA, cea mai importantă relație economică bilaterală din lume, totalizând 1,68 de trilioane de euro anual, e de notat că și UE reiese pe o poziție de pierzător. Și asta, doar din simplul motiv că este tratată în mod josnic, atât comercial, cât și diplomatic, de cel mai important partener al său.

Atât SUA, cât și UE mai au profund de pierdut, însă într-un mod mai subtil. SUA pentru că își pierde calitatea de partener de încredere în fața întregii lumi, inclusiv în fața statelor cu care are acorduri de comerț globale și importante, precum Canada.

UE pentru că nu reușește de atât timp să se mobilizeze pentru a dezvolta o poziție fermă în negocieri și să determine alte state „like-minded partners” pentru a coagula o poziție comună de răspuns la acțiunile Administrației Trump și o negociere pe picior de egalitate, respectând dreptul internațional și dreptul comerțului.

Având în vedere această situație tensionată provocată de SUA la nivel global, adevărații câștigători sunt China și Rusia.

Acordul, o gură de aer pentru UE

– Cât de important e acest acord în relația de putere SUA-UE?

– Acordul este, într-o oarecare măsură, o gură de aer pentru UE. Acest acord pune capăt unei lungi perioade de incertitudini din partea Administrației Trump și tratamentului aplicat UE. Știm că negociatorii UE au avut deplasări dese la Washington pentru a clarifica situația comerțului. Chiar dacă departe de a fi perfect, acordul pune bazele unor negocieri și măsuri concrete atât din partea SUA, cât mai ales UE, pentru a evita o escaladare și un război comercial.

Însă poate cel mai important de menționat este că acordul, așa cum ne este nouă prezentat, nu reprezintă un instrument juridic, un tratat adevărat în sensul dreptului internațional, care să poată fi pus în aplicare. El este, mai degrabă, un instrument programatic, unde UE și SUA își manifestă intențiile pentru o serie de modificări legislative punctuale cu privire la regimul comerțului.

Acesta este și motivul pentru care comisarul pentru Comerț UE a anunțat nevoia prezentării unor propuneri legislative din partea Comisiei Europene. În ceea ce privește SUA, președintele Trump este de așteptat să emită o serie de Executive Orders.

În final, un alt aspect important care merită menționat este faptul că e nevoie atât de seriozitatea UE, cât mai ales de seriozitatea SUA pentru ca relațiile dintre cele două mari puteri comerciale să revină la normalitate.

Iar din experiența ultimelor zile se pare că Administrația Trump se comportă ca un „bully”. La doar cinci zile după ce UE și SUA au prezentat acest acord, președintele Trump a început iar cu amenințări, de această dată cu privire la statele care au reglementări cu privire la piețele digitale, serviciile digitale sau taxe aferente. Iar aici direct vizată este UE, unde unele state membre intenționează să adopte diverse taxe digitale și unde avem deja regulamentul privind piețele digitale, regulamentul privind serviciile digitale și regulamentul privind inteligența artificială.

Deși aceste aspecte au putut fi evitate în cadrul negocierilor cu privire la acordul UE-SUA, se pare că totul a fost în zadar. UE este acum în poziția în care trebuie să își evalueze iar toate opțiunile de retorsiune și negociere. UE, din păcate, realizează foarte des că nu se poate baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial. Însă, așa cum a menționat Sabine Weyand, director general la Directoratul pentru Comerț al UE, la Forum Alpbach, cu un război pe continent, aproape de frontierele UE, și cu o dependență enormă de securitatea oferită de SUA, statele membre nu sunt pregătite să riște escaladarea situației comerciale și economice cu SUA, de teama pierderii sprijinului militar.