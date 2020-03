De Mihai Toma,

Portarul lui Olympique Lyon a găsit un remediu pentru a petrece timpul în această criză a coronavirusului.

”Petrecem mult timp în grădină”

”Împreună cu soția, am grijă de copii, ne jucăm împreună, gătim, ne uităm la filme… Petrecem mult timp în grădină. Atunci când copiii dorm, la prânz, am timp și de exerciții fizice”, a ecplicat ”Tătă”.

Portarul are trei copii, pe micuța Isabel, de doar un an, și doi băieți, de 6, respectiv 4 ani

Copiii nu au încă vârstă necesară să înțeleagă perfect ce se întâmplă. Ei sunt fericiți că se pot juca toată ziua! Sebastian, cel mare, este atras de insecte. Iar când stai la casă și ai curte, nu duci lipsă Matei e preocupat în aceste zile să învețe să meargă pe bicicletă. Iar Isabel învață să alerge. Ciprian Tătărușanu:

Familia Tătărușanu locuiește lângă Lyon, ”într-o mică localitate, cum ar fi Snagov pentru București, să spunem. E o zonă exclusiv cu case, aici nici înainte de pandemie nu era prea multă agitație. Pentru comunitatea restrânsă în care trăiesc, lucrurile par aproape la fel ca înainte, doar că poate am o persoană în plus în fața mea când sunt la cumpărături. Ce-i drept, e pentru prima oară când trebuie să rămân în casă pentru o perioadă atât de lungă. Nu am mai trăit așa ceva, îmi e greu să compar”.

Sportul s-a oprit din cauza pandemiei, iar Ciprian sfătuiește pe toată lumea ”să aibă grijă de sănătatea lor, pentru că doar sănătoși pot practica sportul”.

Recomandări ”Jale la Suceava”. Azi s-au confirmat încă circa 40 de noi cazuri pozitive cu coronavirus, majoritatea sunt cadre medicale

”Până și în Islanda e mai cald în iunie”

Legat de barajul cu Islanda, primul play-off de calificare la Euro din 2021, goalkeperul speră să se joace în iunie, ”pentru că altă amânare nu cred să ne aducă vreun beneficiu. În iunie va fi ceva mai cald până și în Islanda”.

Cum vede viitorul? ”Cred că nu se va schimba nimic. Fotbalul și viața vor fi aceleași”, spune el.

”Asta ar însemna să nu mai trăim”



Când va trece acest val și lucrurile vor reveni la normal, nu vom putea, doar din frica de a nu ne îmbolnăvi, să nu ne mai salutăm, să nu ne mai îmbrățișăm cu apropiații, să nu mai mergem la evenimente cu număr mare de persoane. Ar însemna, pur și simplu, să nu mai trăim! Ciprian Tătărușanu:

”Cred că vom fi, însă, mult mai atenți la alimentație și odihnă. Ar trebui să avem o imunitate mult mai puternică, iar când un nou virus o să apară, pentru că virusuri o să apară mereu!, să nu ne mai afecteze cum o face virusul de acum”, a conchis internaționalul român.

Citeşte şi:

”Jale la Suceava”. Astăzi s-au confirmat încă circa 40 de noi cazuri pozitive cu coronavirus, majoritatea sunt cadre medicale. ”Închidem temporar spitalul”

Românii iau cu asalt granițele. Aproape 40.000 de oameni s-au perindat prin frontieră în doar 24 de ore

Serviciu public în vreme de coronavirus: TVR a întrerupt cu reclamă transmisiunea slujbei din Catedrala Sfântul Iosif

GSP.RO Vedete din fotbal, inconștiență totală: două nopți de dezmăț în club, cu băutură și femei