Mircuri, în timpul confirmării de Rada Supremă ca ministru al Apărării, Fedorov a mai spus că aproximativ două milioane de bărbați ucraineni sunt „căutați” din cauza faptului că evită recrutarea.

Armata ucraineană este sub presiune de ani de zile în timp ce apără țara în fața unui agresor superior numeric. Cu toate acestea, ucrainenii reușesc să reziste în fața asalturilor lansate zilnic de invadatori.

Este pentru prima dată când un oficial ucrainean de rang înalt dezvăluie amploarea problemei legate de dezertări și recrutare.

Conform legislației ucrainene, toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani sunt obligați să se înregistreze în armată și să aibă întotdeauna documentele asupra lor, deși doar cei cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt supuși mobilizării.

Legea marțială din Ucraina interzice tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani care sunt eligibili pentru serviciul militar să părăsească țara, dar zeci de mii de bărbați au fugit ilegal din țară.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că sunt necesare „schimbări mai ample” în procesul de mobilizare.

Cu o săptămână înainte de a împlini 35 de ani, Mîhailo Fedorov este cea mai tânără persoană care a ocupat vreodată funcția de ministru al Apărării al Ucrainei. El l-a înlocuit pe Denîs Șmîhal, care la rândul lui a devenit prim-viceprim-ministru și ministru al Energiei.

Fedorov a deținut anterior funcția de viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale, rol din care a supervizat, printre altele, proiectul de înarmare cu drone. Potrivit acestuia, problemele de personal militar au condiționat dezvoltarea tehnologică.

„Mai mulți roboți înseamnă mai puține pierderi, mai multă tehnologie înseamnă mai puține decese”, a apreciat noul ministru.

Fedorov a precizat că Ucraina are acum 500 de companii implicate în fabricarea de drone, 200 de producători de echipamente de bruiaj și peste 20 de producători privați de rachete.

Consolidarea componentei tehnologice a armatei va fi una dintre prioritățile lui Fedorov în noul său rol, a a subliniat Zelenski.