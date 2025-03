Șoșoacă susține că a fost eliminată ilegal din cursa electorală pentru că vrea pace, neutralitate și relații bune cu Rusia. În plus, Șoșoacă a acuzat UE și NATO că împing România spre război și a cerut sprijin pentru teritoriile românești aflate în Ucraina.

„Vă transmit pe această cale dorinţa de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidenţiale din România respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook, duminică, 16 martie.

Ea i-a transmis lui Putin că actuala conducere a României nu reprezintă voința poporului și i-a cerut să nu ia în considerare acțiunile „inamice” ale guvernului român, în timp ce despre clasa politică a spus că „nu reprezintă voinţa poporului român şi nici nu este un partener legitim de discuţii”.

Șoșoacă a folosit un limbaj asociat frecvent cu propaganda rusă, sugerând o alianță cu Rusia lui Putin împotriva unui inamic comun, adică neo-fascismul: „Vă rog să primiţi această scrisoare ca un mesaj de pace din partea poporului român şi de deschidere din partea mea şi a Partidului S.O.S. România de a negocia pentru pace, de a lupta împreună împotriva neo-fascismului”

Ea a cerut recuperarea teritoriilor românești deținute de Ucraina și apărarea românilor din Republica Moldova împotriva președintei Maia Sandu, pe care a numit-o „dictatoare soroșistă”.

„Avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina prin injustul pact Ribbentrop-Molotov care a fost denunțat și de aceea avem dreptul să ne apărăm românii din acele teritorii pe care le vrem înapoi. Vă rog să luați în considerare această solicitare de recuperare a teritoriilor românești de către statul român în negocierile care au loc cu privire la pacea din Ucraina. Mă exprim de asemenea în favoarea apărării românilor din Republica Moldova ținuți sub dictatura soroșiștă a Maiei Sandu care îi discriminează și îi persecută prin încălcarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale”, a mai scris Șoșoacă.

Candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile din mai a fost respinsă de BEC sâmbătă, 15 martie. Președinta SOS a anunțat că va contesta decizia la CCR. Un lucru similar s-a petrecut înaintea precedentelor alegeri prezidențiale, când, pe 5 octombrie 2024, CCR a fost cea care a anulat decizia BEC și a respins candidatura Dianei Șoșoacă. Aceasta a fost și motivarea BEC pentru respingerea actualei candidaturi.

În acest context, europarlamentara a anunțat că i-a cerut președintelui SUA, Donald Trump, să nu recunoască alegerile din acest an, din România.

