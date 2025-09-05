Primăria Capitalei organizează în weekendul 6-7 septembrie o nouă ediție a proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Evenimentele se vor desfășura atât pe Calea Victoriei, cât și pe strada Bârcă, unde vor fi organizate activități artistice și de recreere pentru publicul larg.

Din acest motiv, circulația mașinilor și autobuzelor va fi interzisă pe Calea Victoriei în intervalul orar 9.00-23.00, pe porțiunea cuprinsă între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.

„Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta”, a precizat Brigada Rutieră.

Rute alternative pentru șoferi:

Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței

Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

În același timp, pe Strada Bârcă, între Str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei, circulația auto va fi restricționată încă de vineri, 5 septembrie, ora 22.00, până luni, 8 septembrie, ora 6.00, pentru mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans în aer liber și activități de recreere.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

În acest context, Brigada Rutieră le-a cerut șoferilor să circule cu prudență, să evite oprirea sau staționarea în zonele vizate și să respecte indicațiile polițiștilor. Pietonii au fost sfătuiți să folosească doar trotuarele și trecerile semnalizate, traversând străzile numai pe culoarea verde a semaforului.

Accesul locuitorilor din zonă spre propriile case sau la magazine va fi permis, în baza semnalizărilor temporare și sub supravegherea autorităților.