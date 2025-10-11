CFR SA informează că traficul feroviar va fi reluat zilnic, începând cu ora 14.00, după finalizarea lucrărilor planificate. Intervenţiile vor fi realizate de personalul specializat al Sucursalei Regionale CF Bucureşti.

Acestea includ întreţinerea tehnică şi reviziile bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform normelor feroviare, pe linia Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Pe durata lucrărilor, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va pune la dispoziţie transport alternativ.

Linia expres 780 va fi reactivată între 14 şi 17 octombrie 2025, cu plecări la fiecare 30 de minute din staţiile „Gara Basarab” şi „Aeroport Henri Coandă”, între orele 08.30 şi 15.00.

