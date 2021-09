Cișmigiul prinde viață. Muncitorii ALPAB, scoși pe teren la sfârșit de săptămână pentru igienizarea locurilor de joacă

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a ieșit în fața presei pe 26 de august cu primele promisiuni în ceea ce privește parcul Cișmigiu, aflat în stare avansată de degradare. A organizat și o acțiune în acest sens câteva zile mai târziu, pe 30 august, pentru a prelua frâiele celui mai vechi parc din București, pe care-l vede zilnic de la biroul său de edil șef, aflat peste drum.

„Avem o echipă de 40 de oameni de la ALPAB, care, timp de o săptămână, au sarcina să pună la punct parcul Cişmigiu, să facă curăţenie şi să tundă iarba acolo unde nu este tunsă. Puţin mai târziu, când o să avem bani, o să ne ocupăm şi de alei. Referitor la marile investiţii, acestea depind de bugetul pe anul viitor, dar vă promit că în doi ani toate parcurile de care noi ne ocupăm vor arăta aşa cum ar trebui să arate nişte parcuri”, declara Nicușor Dan.

Muncitorii au ieșit pe teren și la aproape două săptămâni de atunci situația stă cu totul altfel.

Iarba de peste un metru a fost tunsă, nu mai există buruieni la tot pasul, coșurile de gunoi sunt goale, iar mizeria nu mai o găsești la orice aruncătură de băț. Au fost schimbate hărțile informative, și s-a încercat curățarea graffitiurilor de pe indicatoarele informative din parc.

Chiar dacă mai sunt multe de pus la punct, printre care bordurile rupte, pavajul lipsă sau trotuarele sparte, Cișmigiul începe să arate altfel.

Cei de la ALPAB au montat mai multe flori în zonele centrale ale parcului, aleile erau măturate, iar la vizita Libertatea de sâmbătă dimineață, existau muncitori care curățau cu aparate speciale sub presiune, locurile de joacă pentru cei mici.

Acolo era un adevărat focar de infecție, iar copiii nu aveau cum să se suie pe leagănele și toboganele din parc, acestea fiind pline de găinațul păsărilor.

Chiar dacă lucrurile au început să se miște, mai e mult de lucru. Sunt multe zone unde iarba lipsește cu desăvârșire fiind doar pământ uscat, sunt porțiuni unde sunt frunze uscate, căzute pe care nimeni nu le-a strâns de luni bune, dar și mai multe peturi și cutii de bere aruncate în lac, care nu arată deloc bine, apa fiind mai mult spre verde.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat joi că a fost votat proiectul care prevede trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 ale parcurilor Herăstrău şi Cişmigiu. „Vă anunţ că a fost aprobat în urmă cu câteva minute proiectul de hotărâre prin care am solicitat Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcului Herăstrău şi a Parcului Istoric Cişmigiu”, a scris aceasta pe Facebook.

Apoi a dat detalii despre ce-și dorește să schimbe rapid în Cișmigiu: „Podul cu nuc, Ansamblu cetate, Foişor, Terasa Trandafirilor, Grota (Movila), Izvorul lui Eminescu. În plus, vor fi realizare lucrări de amenajare peisagistică (defrişare arbori uscaţi, replantare arbori, gazon, plante bienale şi anuale, garduri vii) şi va fi introdus un sistem de monitorizare video”.

CITAT

Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB.

Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului: