UPDATE, 08:00, 5 APRILIE: Operaţiunea de transvazare a cisternei răsturnate în comuna Ciorani, judeţul Prahova, s-a încheiat cu succes duminică dimineaţă, iar vehiculul a fost repus pe roţi şi readus pe carosabil, a anunţat ISU Prahova. „Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă”, a precizat instituţia.

În urma incidentului, 90 de persoane au fost evacuate, dintre care doar 10 au rămas peste noapte la sala de sport din localitate, restul fiind găzduite de rude sau cunoştinţe. Oficialii au confirmat că pericolul a fost eliminat, iar toate persoanele evacuate se pot întoarce acasă. Intervenţia s-a finalizat, iar forţele implicate s-au retras.

72 de persoane au fost evacuate din zona în care se află cisterna cu GPL

UPDATE ora 23.07: O cisternă fără încărcătură a ajuns la locul accidentului din Prahova. Gazul urmează să fie transvazat. Operațiunea se desfășoară sub supravegherea autorităților.

UPDATE ora 22.34: Potrivit ISU Prahova, 72 de persoane au fost evacuate sâmbătă seara, din zona în care s-a răsturnat cisterna încărcată cu 30.000 de litri de GPL.

„Până la acest moment, au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate.

Firma transportatoare urmează să trimită o altă autocisternă pentru realizarea operațiunii de transvazare.

De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din aria comunei Ciorani”, a transmis ISU Prahova.

Raed Arafat anunță că o mașină cu roboți de la București intervine la locul incidentului

UPDATE ora 22.25: Pentru siguranță, au fost mobilizate echipe specializate și o mașină cu roboți din București, care vor asista la transvazarea GPL-ului. Locuitorii din zonă au fost evacuați, deși unii au refuzat să plece, iar circulația a fost blocată complet, a anunțat Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că nu au fost semnalate scurgeri din cisterna încărcată cu 30.000 de litri de GPL care s-a răsturnat pe marginea drumului.

„Cisterna este răsturnată pe o parte. Până acum n-au fost semnalate scurgeri. Au fost mobilizate forțe, inclusiv o mașină cu roboți de la București și un echipaj specializat pe substanțe periculoase, chimic-biologic și radionuclear, CBRN, care este acolo pentru a asigura măsurătorile, să fim siguri că nu este o problemă”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, pentru Antena 3, citat de News.ro.

Zona pe o rază de 1.000 de metri a fost evacuată preventiv, iar accesul și circulația au fost blocate de forțele de ordine. Arafat a subliniat că măsurile sunt necesare pentru siguranța populației: „Este o cisternă pe drum, pentru transvazarea GPL-ului de la cisterna răsturnată către o altă cisternă. Roboții au fost trimiși preventiv, ca să fie pregătiți în cazul în care apare ceva”.

Ce spune Raed Arafat despre riscul de explozie în cazul cisternei răsturnate în Prahova

Deși riscul de explozie este considerat minor în acest moment, operațiunea de transvazare prezintă un anumit grad de pericol.

„La acest moment, situația este cu un risc minor de explozie, dar bineînțeles că în timpul transvazării va exista un risc. Echipele sunt pregătite, roboții au fost trimiși acolo pentru asigurarea zonei, în cazul în care va fi nevoie de ceva. Am fost în legătură și cu prefectul și cu primul adjunct al Inspectoratului din Prahova, fiind la comandă. Se tratează toată situația asta cu precauție și, bineînțeles, preventiv”, a explicat Arafat.

O cisternă cu 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe șosea

Știrea inițială: O cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, județul Prahova, provocând o amplă desfășurare de forțe de urgență, a informat ISU Prahova.

La fața locului au intervenit inițial o autospecială de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Mizil.

Ulterior, forțele au fost suplimentate cu echipamente avansate, precum roboții pentru stingere aduși de ISU București-Ilfov și un echipaj CBRN specializat al Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență. Un incident similar a avut loc în urmă cu doar câteva zile, atunci când o cisternă cu GPL a blocat traficul pe A3, după ce a explodat în zona Gruiu.

ISU a evacuat de urgență locuitorii din zonă

Incidentul, produs pe 4 aprilie 2026, a impus evacuarea preventivă a locuitorilor dintr-un perimetru de 1.000 de metri, măsură necesară pentru a preveni posibilele riscuri.

„În urma măsurătorilor efectuate, nu au fost identificate scurgeri de GPL. De asemenea, nu s-au înregistrat victime”, a declarat ISU Prahova.

Echipele de intervenție continuă să asigure zona pentru prevenirea incendiilor și să elimine orice pericol, în vederea transvazării în siguranță a încărcăturii cisternei.

Știre în curs de actualizare!