Întrebat dacă în toamnă ne vom confrunta cu o nouă creștere a numărului de cazuri premierul a spus că:

„Suntem pregătiți pentru orice scenariu, dar eu vă spun că nu cred că vom mai avea o situație ca până acum. E adevărat e posibil să mai fie perioade asta nu neg, dar ceea ce am văzut până acum nu. Anul trecut în vară ușor ușor creștea numărul de persoane la ATI. Acum este prima perioadă în care avem o scădere. Eu zic că vaccinarea a funcționat. Este singura soluție de a ieși din pandemie”, a explicat premierul, luni, într-un interviu acordat Radio Guerrilla.

Florin Cîțu a mai spus că dacă situația se va repeta autoritățile sunt pregătite să facă față.

„Am vorbit cu ministerul Sănătății, treptat vom elibera spitalele COVID, dar vreau să avem o procedură clară, ca în cazul în care se întâmplă ceva să putem să revenim cu spitalele covid rapid să nu avem o problemă ca în iarnă, când trebuia eu să mă duc de fiecare dată să zic mai avem nevoie de 200 de paturi”, a mai explicat premierul.

Legat de ținta de vaccinare anunțată pentru data de 1 iunie Florin Cîțu a spus că:

„5 milioane este o estimare. Este ceea ce noi am spus că am avea nevoie pentru a trece în etapa următoare. În același timp vedem că au dat rezultate mult mai bune decât ne așteptam. M-am uitat la Suceava, am fost acolo, e adevărat că nu au o rată de vaccinare foarte mare, dar au o rată de pozitivare foarte mică, ceea ce s-ar putea să fie o combinație între vaccinare și înseamnă că foarte mulți oameni au avut deja COVID în zona respectivă. Vaccinările mari sunt în zona urbană”, a precizat Florin Cîțu.

De asemenea, premierul a dat asigurări că de la 1 iunie vom avea parte de o serie de relaxări.

