Sărbătoarea anuală a florilor din iunie

Câmpurile de flori se întind pe hectare întregi. Plantaţiile colorează vara loturile uriașe de teren în zeci de culori şi împrăştie până departe parfumul floral. Materialul săditor din Ciumbrud acoperă, potrivit statisticii, 60% din cererea de la nivelul întregii țări.

Producătorii de trandafiri de la Ciumbrud au și o sărbătoare a lor, organizată anual în ultimul weekend din luna iunie.

Ziua Rozelor a ajuns în 2025 la a 22-a ediție și a reunit toți producătorii de trandafiri din zonă. Fiecare și-a prezentat soiurile cultivate, sub forma unor aranjamente spectaculoase, iar un juriu independent, din partea Asociației „Amicii Rozelor”, a desemnat Trandafirul Anului 2025.

Ziua Rozelor a ajuns în 2025 la a 22-a ediție

„Ketchup și muștar”, soiul cel mai apreciat

Cel mai apreciat a fost soiul „Ketchup și muștar”, o denumire mai puțin obișnuită, ce evidențiază contrastul interesant al culorii petalelor: galben intens sau coral la bază și roșu aprins în partea superioară. Este un hibrid cu flori semiduble, în diametru de până la 10 centimetru.

Recomandări Povestea navei românești Fundulea, lovită de rachete cu napalm în Strâmtoarea Ormuz. Implicarea lui Nicolae Ceaușescu în războiul dintre Iran și Irak

Cei mai importanți producători cultivă în fiecare an până la 200 de soiuri, unele dintre acestea fiind cultivate doar la cerere. Primele cinci societăți au o cifră de afaceri totală de circa 10 milioane de lei (2 milioane de euro) și profituri care se cifrează la câteva milioane de lei.

Florile, dar şi dulceţurile şi siropurile făcute din petalele trandafirilor, se vând inclusiv în Polonia, Germania, Ungaria, Bulgaria și Italia. În România, trandafirii de la Ciumbrud se regăsesc în toate marile rețele de supermarketuri, dar și în multe dintre parcurile orașelor din țară. Primăriile sunt clienți fideli și importanți ai horticultorilor din satul aflat la 30 de kilometri de Alba Iulia.

25.000 de euro, costul pentru un hectar de cultură

Tradiția horticolă a satului, care este, de asemenea, și un important furnizor de pomi fructiferi, datează de peste 100 de ani. Aici a funcționat, încă de pe vremea când Transilvania era parte componentă a Imperiului Austro-Ungariei, respectiv a Regatului Ungariei, Ferma Ambrosi, Fischer & Co, important furnizor de material săditor în zonă.

Locuitorii satului lucrau la această fermă și, astfel, s-au specializat în domeniu. Tradiția a continuat și după unirea Transilvaniei cu România, dar și după ce ferma a fost naționalizată de regimul comunist.

Recomandări Violatorul de copii Marius Frumuzache a ieșit din închisoare. A închiriat un apartament în Ploiești, în vecinătatea parcurilor unde și-a abordat victimele

După Revoluția din decembrie 1989, în rândul oamenilor de la Ciumbrud exista, deja, o bază importantă de cunoștințe în domeniul horticulturii. Ciumbrudenii erau renumiți pentru altoirea pomilor și a trandafirilor, motiv pentru care erau solicitați în toată regiunea, dar și în Ungaria.

Cu timpul, cei mai întreprinzători și-au deschis mici afaceri, care s-au dezvoltat, după intrarea României în Uniunea Europeană, cu ajutorul fondurilor europene.

Oamenii au urmat facultăți în domeniul horticulturii și și-au cumpărat utilaje moderne. În prezent, mai mult de 1 milion de butași de trandafiri ajung, în fiecare an, în magazine din țară și din străinătate sau în parcuri din România.

Butașii se vând cu prețuri cuprinse între 10 și 20 de lei. Costurile pentru înființarea unui hectar de cultură cu trandafiri se ridică la circa 25.000 de euro.

Cultivarea unui hectar cu trandafiri ajunge la 25.000 de euro

De la altoit în Ungaria, la cultivat trandafiri în România

Printre ciumbrudenii care mergeau în anii ‘90 la altoit pomi în Ungaria a fost și Andrei Molnar. După 20 de ani, a devenit unul dintre principalii producători de trandafiri și pomi fructiferi din localitate, cu afaceri anuale de peste 2 milioane de lei.

În Ungaria am fost foarte apreciaţi pentru că lucram şi mai repede şi mai bine decât altoitorii lor. Avem deja o mică afacere cu trandafiri în țară. În 1998, patronul din Ungaria ne-a sugerat să producem la Ciumbrud trandafiri pentru el. Ne-a dat şi puietul şi altoiul, erau soiuri noi. Atunci, am trecut de la 7.000 de puieţi de trandafiri, cât cultivam noi, la 100.000. După doi ani, am avut foarte multe cereri. O primărie ne-a solicitat 40.000. Astfel, toată producţia am vândut-o în ţară“, spune Andrei Molnar.

Andrei Molnar. Foto: carolinatv.ro

Ulterior, în fiecare an a înfiinţat o plantaţie nouă și a ajuns la peste 200.000 de butaşi anual, vânduți mai ales prin intermediul marilor hipermarketuri.

În ultimii ani, cea mai importantă problemă a producătorilor sunt prețurile pentru licențele noilor soiuri. Cele vechi sunt scutite de licență și pot fi cultivate în număr nelimitat.

„Este o taxă în plus ca să putem multiplica un anumit soi nou și căutat. Vin oamenii și ne cer un anumit tip de trandafir, care a apărut recent pe piață. Sunt create de francezi, nemți, olandezi. Pentru o plantă nu e nicio problemă, dar pentru 100 de bucăți trebuie plătită redevența”, a completat Andrei Molnar.

Trandafirul anului 2025

Munca de prevenție, importantă pentru recolta finală

Emeric Bakk deține firma Ciumbrud Plant, cea mai importantă din zonă ca valoare a cifrei de afaceri. Cu 11 angajați, societatea a avut în 2024 afaceri de peste 5 milioane de lei și un profit net de aproape 2 milioane de lei. Și el a început ca altoitor și apoi a trecut la cultivarea de pomi fructiferi, trandafiri și viță de vie. Întreprinzătorul susţine că cea mai bună reţetă de succes într-o astfel de afacere este într-o asociaţie familială.

„Mie mi-a fost cel mai uşor când lucram în familie. Am pornit acum mai bine de 25 de ani, cu fratele meu, într-o asociație familială. Trandafirul este mai greu de cultivat decât vița de vie sau pomii. Te mai rănești, dar ne-am obișnuit. Producem 80-90 de soiuri în fiecare an, dar avem, în total, 120 de soiuri. Pe unele le cultivăm doar dacă avem comenzi ferme”, afirmă acesta.

O parte importantă a cheltuielilor este alocată muncii de prevenţie. „Dacă ajung să se îmbolnăvească, e mai greu să îi salvezi. Cele mai multe cheltuieli se duc pe manoperă, este multă muncă manuală, care costă, pe tratamente fito-sanitare, tot mai scumpe de la un an la altul, pe combustibili. Nu mai vorbim la taxele la stat“, completează Emeric Bakk.

Afacere începută cu banii de „ordonanță”

Iuliu Csiki este un alt mare cultivator de trandafiri de la Ciumbrud. Firma acestuia a avut anul trecut afaceri de 1,6 milioane de lei.

„Am început să cultiv trandafiri când am primit banii de «ordonanță» (disponibilizare – n.r.), de la fabrica la care lucram. Am mai pus şi ce am câştigat la muncă în străinătate în portaltoi de trandafiri. Între timp tot am extins plantația de trandafiri, după care am început să producem și pomi fructiferi. Am apelat şi la fonduri europene și am cumpărat toate utilajele necesare pentru a lucra mecanizat”, spune întreprinzătorul, care cultivă circa 80.000 de butași anual.

În 2013, acesta a finalizat studii superioare horticole la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, devenind inginer horticol.

Producătorii agricoli din Ciumbrud beneficiază și de susținerea administrației locale, respectiv a Primăriei municipiului Aiud, de care depinde din punct de vedere administrativ Ciumbrudul.

„Îi ajutăm cu tot ce putem, pentru că și noi beneficiem de pe urma activității lor. Un astfel de sprijin este și implicarea primăriei în evenimentul Ziua Rozelor, unde sunt prezentate cele mai frumoase flori și aranjamente”, a declarat primarul Ionuț Dragoș Crișan, cu ocazia evenimentului organizat în perioada 28-29 iunie 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6