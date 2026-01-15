Explozia s-a produs joi, 15 ianuarie, iar mai multe clădiri s-au prăbușit parțial. Deasupra centrului orașului s-a ridicat un nor dens de fum, vizibil de la kilometri distanță.

Deocamdată, autoritățile locale nu au stabilit cauza exploziei și nu au putut confirma dacă alte persoane sunt prinse sub ruine. Accesul pe străzile din jur a fost blocat, potrivit Euronews.

Primarul din Utrecht a declarat că există îngrijorări serioase privind posibile victime rămase sub dărâmături. Patru persoane rănite au fost transportate la spital.

