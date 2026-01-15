Explozia s-a produs joi, 15 ianuarie, iar mai multe clădiri s-au prăbușit parțial. Deasupra centrului orașului s-a ridicat un nor dens de fum, vizibil de la kilometri distanță.
#utrecht pic.twitter.com/jMO7lZXPbl— Wes de Waart (@wesdewaart) January 15, 2026
Deocamdată, autoritățile locale nu au stabilit cauza exploziei și nu au putut confirma dacă alte persoane sunt prinse sub ruine. Accesul pe străzile din jur a fost blocat, potrivit Euronews.
#explosie #utrecht pic.twitter.com/RMqv4C6hLM— Miixms (@miixms_) January 15, 2026
Primarul din Utrecht a declarat că există îngrijorări serioase privind posibile victime rămase sub dărâmături. Patru persoane rănite au fost transportate la spital.
