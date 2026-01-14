Intervenție de urgență a pompierilor

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și zece pompieri. Zona a fost imediat securizată, iar accesul a fost restricționat.

Clădirea afectată este cea în care erau eliberate cazierele judiciare. În urma exploziei, construcția s-a prăbușit parțial, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Misiunea este în dinamică, iar autoritățile continuă evaluarea situației pentru a elimina orice risc suplimentar.

Trei persoane afectate de explozie

În urma deflagrației au fost raportate trei victime. Un bărbat, polițist, a fost transportat la spital, unde a ajuns conștient. Acesta prezintă arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare, însă starea sa nu este gravă, potrivit primelor informații medicale.

O a doua persoană a suferit arsuri minore la nivelul unui membru superior și este evaluată medical la fața locului. Cea de-a treia victimă a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Echipaj CBRN, trimis la fața locului

Pentru siguranță, la Lugoj se deplasează și un echipaj CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, care efectuează măsurători specifice pentru a verifica dacă există substanțe periculoase sau alte riscuri în zonă.

Autoritățile nu au comunicat, până în acest moment, cauza exactă a exploziei. Ancheta este în desfășurare, iar poliția și pompierii urmează să stabilească ce a provocat deflagrația din incinta Poliției Rutiere Lugoj.

Situația rămâne sub monitorizare, iar oficialii au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE