Sute de luptători înarmați ai Hamas au vrut să ia cu forța blocul

Conflictul a izbucnit sâmbătă în cartierul Tel al-Hawa din sudul orașului Gaza.

Martorii oculari relatează că peste 300 de luptători Hamas au încercat să ia cu asalt un bloc rezidențial unde se baricadaseră membri înarmați ai clanului Dughmush, potrivit unui articol publicat de BBC.

Victime ale luptelor din Gaza între Hamas și clanul Dughmush

Surse medicale au confirmat că 19 membri ai clanului Dughmush și 8 luptători Hamas au fost uciși de la începutul confruntărilor.

Ministerul de Interne condus de Hamas a declarat că 8 dintre membrii săi au fost uciși într-un „asalt armat al unei miliții”. Rezidenții descriu scene de panică, cu zeci de familii fugind din calea focului intens.

„De data aceasta oamenii nu fugeau de atacurile israeliene. Fugeau de propriii lor oameni”, a declarat un locuitor pentru BBC.

Istoria conflictului dintre clanul Dugmush și Hamas

Familia Dughmush, una dintre cele mai proeminente din Gaza, are o relație tensionată cu Hamas de mult timp. Anterior au mai avut loc ciocniri între cele două tabere.

Ministerul de Interne condus de Hamas a declarat că forțele sale încearcă să restabilească ordinea, avertizând că „orice activitate armată în afara cadrului rezistenței” va fi tratată cu fermitate.

Ambele părți s-au acuzat reciproc pentru declanșarea confruntărilor. Hamas susține că membri ai clanului Dughmush au ucis doi dintre luptătorii săi și au rănit alți cinci, provocând operațiunea împotriva lor.

În schimb, o sursă din familia Dughmush a declarat presei locale că forțele Hamas au venit la o clădire care servea cândva drept Spital Iordanian, unde familia se refugiase după ce casele lor din cartierul al-Sabra fuseseră distruse în recentul atac israelian.

Mii de luptători pe străzile din Gaza

Potrivit surselor locale citate de BBC, Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a-și reafirma controlul asupra zonelor din Gaza recent evacuate de trupele israeliene.

Rapoartele sugerează că unități Hamas înarmate s-au desfășurat deja în mai multe cartiere, unele purtând haine civile, iar altele în uniformele albastre ale poliției din Gaza. Biroul de presă Hamas a negat că ar desfășura „luptători pe străzi”.

