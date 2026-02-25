Cum a ajuns din nou angajat la ELCEN

Contractul de mandat al lui Claudiu Crețu ca director general nu a fost revocat direct, ci a încetat de drept pe 8 decembrie 2025, după expirarea unui termen legal de 90 de zile de inactivitate.

Această inactivitate a fost forțată de controlul judiciar impus de DNA, care i-a interzis exercitarea funcției de conducere.

Cu doar 11 zile înainte ca mandatul său să expire oficial, Crețu a depus o solicitare către Consiliul de Administrație al ELCEN pentru a i se oferi un nou loc de muncă în cadrul companiei. După aproximativ trei săptămâni, cererea i-a fost aprobată.

Noua funcție la ELCEN

Fostul director general a fost repartizat la CET București Sud, pe funcția de „responsabil asigurarea calității pentru activitatea de management integrat din cadrul SMI (Serviciul Management Integrat)”.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al ELCEN, atribuțiile noului său departament includ:

  • Elaborarea de politici și strategii privind managementul riscurilor (cu excepția riscurilor de corupție).
  • Organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților de audit intern SMI.
  • Propunerea de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor.

Reacția companiei și a fostului director

Reprezentanții ELCEN au justificat decizia de angajare precizând că aceasta respectă cu strictețe limitele impuse de DNA.

Măsurile preventive îi interzic lui Crețu doar să ocupe funcția de director general și să interacționeze cu anumite persoane din dosar, restricții care nu ar fi încălcate prin noul post.

Contactat de Buletin de București, Claudiu Crețu a confirmat că și-a început noua activitate marți, 24 februarie 2026.

Acesta a declarat că noua funcție nu îi afectează procesul penal sau măsurile impuse de procurori, adăugând însă că nu înțelege de ce noul său loc de muncă ar reprezenta o informație de interes public.

Ascensiunea profesională

Claudiu Crețu, absolvent de Teologie și Drept, fost ofițer de poliție, a avut o ascensiune notabilă în administrația bucureșteană.

A fost administrator special la RADET și director general la Termoenergetica în timpul mandatului Gabrielei Firea, ajungând la conducerea ELCEN în septembrie 2023.

Cariera sa la vârful companiei s-a întrerupt în septembrie 2025, când a fost vizat de o anchetă anticorupție. La finalul anului trecut, Crețu a fost trimis în judecată de DNA.

Acuzațiile procurorilor

  • Ar fi primit o mită de 40.000 de lei.
  • Banii ar fi fost încasați prin intermediul fostului director comercial al ELCEN, Cristian Andrei Zamfiroi (de asemenea inculpat).
  • Mita ar fi fost dată pentru urgentarea unor plăți restante de peste 7 milioane de lei către o firmă.

Dosarul se află în prezent pe rolul Tribunalului București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
La o zi după eliminarea din Liga Campionilor, șefii lui Inter au luat o decizie majoră în privința lui Chivu!
GSP.RO
La o zi după eliminarea din Liga Campionilor, șefii lui Inter au luat o decizie majoră în privința lui Chivu!
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Consilier BNR critică dur pensiile speciale: „Unii se pensionează la vârsta la care alții așteaptă copii”. Două probleme majore identificate
Știri România 20:33
Consilier BNR critică dur pensiile speciale: „Unii se pensionează la vârsta la care alții așteaptă copii”. Două probleme majore identificate
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Știri România 19:00
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Parteneri
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Adevarul.ro
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut în comuna ieșeană
Fanatik.ro
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut în comuna ieșeană
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
ObservatorNews.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj