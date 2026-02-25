Cum a ajuns din nou angajat la ELCEN

Contractul de mandat al lui Claudiu Crețu ca director general nu a fost revocat direct, ci a încetat de drept pe 8 decembrie 2025, după expirarea unui termen legal de 90 de zile de inactivitate.

Această inactivitate a fost forțată de controlul judiciar impus de DNA, care i-a interzis exercitarea funcției de conducere.

Cu doar 11 zile înainte ca mandatul său să expire oficial, Crețu a depus o solicitare către Consiliul de Administrație al ELCEN pentru a i se oferi un nou loc de muncă în cadrul companiei. După aproximativ trei săptămâni, cererea i-a fost aprobată.

Noua funcție la ELCEN

Fostul director general a fost repartizat la CET București Sud, pe funcția de „responsabil asigurarea calității pentru activitatea de management integrat din cadrul SMI (Serviciul Management Integrat)”.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al ELCEN, atribuțiile noului său departament includ:

Elaborarea de politici și strategii privind managementul riscurilor (cu excepția riscurilor de corupție).

Organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților de audit intern SMI.

Propunerea de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor.

Reacția companiei și a fostului director

Reprezentanții ELCEN au justificat decizia de angajare precizând că aceasta respectă cu strictețe limitele impuse de DNA.

Măsurile preventive îi interzic lui Crețu doar să ocupe funcția de director general și să interacționeze cu anumite persoane din dosar, restricții care nu ar fi încălcate prin noul post.

Contactat de Buletin de București, Claudiu Crețu a confirmat că și-a început noua activitate marți, 24 februarie 2026.

Acesta a declarat că noua funcție nu îi afectează procesul penal sau măsurile impuse de procurori, adăugând însă că nu înțelege de ce noul său loc de muncă ar reprezenta o informație de interes public.

Ascensiunea profesională

Claudiu Crețu, absolvent de Teologie și Drept, fost ofițer de poliție, a avut o ascensiune notabilă în administrația bucureșteană.

A fost administrator special la RADET și director general la Termoenergetica în timpul mandatului Gabrielei Firea, ajungând la conducerea ELCEN în septembrie 2023.

Cariera sa la vârful companiei s-a întrerupt în septembrie 2025, când a fost vizat de o anchetă anticorupție. La finalul anului trecut, Crețu a fost trimis în judecată de DNA.

Acuzațiile procurorilor

Ar fi primit o mită de 40.000 de lei.

Banii ar fi fost încasați prin intermediul fostului director comercial al ELCEN, Cristian Andrei Zamfiroi (de asemenea inculpat).

Mita ar fi fost dată pentru urgentarea unor plăți restante de peste 7 milioane de lei către o firmă.

Dosarul se află în prezent pe rolul Tribunalului București.