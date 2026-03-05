Instructor pentru piloții NATO

Locotenentul Claudiu Fușaru s-a născut în Tulnici, județul Vrancea, și a terminat Colegiului Național „Unirea” din Focșani, iar mai apoi a urmat Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

În prezent, acesta este detașat în Statele Unite, unde contribuie la instruirea piloților de vânătoare din țările aliate.

„După ani de pregătire exigentă și experiență operațională, Fușaru contribuie acum la pregătirea piloților care operează unele dintre cele mai avansate aeronave din Alianță. Rolul său îl plasează într-un grup select responsabil de consolidarea capacităților aeriene ale NATO”, a precizat Ambasada României în Statele Unite ale Americii, într-o postare pe rețelele sociale.

Instituția subliniază faptul că realizarea ofițerului „evidențiază atât excelența individuală, cât și contribuția crescândă a României la apărarea colectivă a NATO – unde profesionalismul, competența și cooperarea internațională se manifestă în fiecare zi”.

Povestea lui Claudiu Fușaru

Forțele Aeriene Române au anunțat, recent, o realizare remarcabilă pentru România în cadrul programului internațional de formare a piloților de luptă NATO, Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT).

Locotenentul Claudiu Fușaru a devenit, astfel, cel mai tânăr instructor de T-38 din Escadrila 469 în Statele Unite ale Americii. ENJJPT este considerat cel mai complex program de acest gen, reunind 14 națiuni NATO cu scopul de a forma elita piloților de luptă la nivel mondial.

Programul este activ din 1981 și se desfășoară la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, Texas. Claudiu Fușaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii, obținând statutul de FAIP (First Assignment Instructor Pilot).

„Sunt locotenent Claudiu FUSARU, pilot al Forțelor Aeriene Române, detașat ca instructor de zbor la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, Texas, SUA”, a povestit el.

Fușaru a fost selectat pentru programul ENJJPT în 2023, iar la final a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne ca instructor FAIP.

„Între 2019 și 2023 am zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99. În 2023 am fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, având ca destinație finală tranziția pe F-16. (…) După finalizarea cursului, am îndeplinit criteriile pentru a rămâne ca instructor FAIP – o onoare și o provocare de a-mi depăși limitele și de a contribui la formarea noii generații de piloți NATO”, a mărturisit chiar locotenentul Fușaru.



