Deciziile privind eliberarea din funcţie a 26 de secretari de stat au fost publicate, miercuri seară, în Monitorul Oficial. Anunțul destituirii lor a fost făcut de premierul Florin Cîțu, el precizând că după negocierile purtate de USR PLUS cu AUR și PSD pentru semnarea moțiunii împotriva Guvernului nu știe ce interese mai reprezintă secretarii de stat.

Imediat după anunțul premierului, Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei, a reacționat dur.

„Din răzbunare, Florin Cîțu dă afară cei trei secretari de stat USR-PLUS din Ministerul Economiei. Impresia lui este probabil că USR-PLUS funcționează precum alte partide. În celelalte partide, intrarea la guvernare înseamnă practic re-împânzirea statului cu activul de partid. Și, evident, îmbogățirea personală prin contracte cu statul a firmelor de partid, așa cum se întâmplă cu PNDL-urile. Domnul Cîțu crede că dacă dă afară secretari de stat, aceștia vor reveni în partid și vor pune presiune pe conducere să revenim într-un guvern condus de el”, a scris Claudiu Năsui, miercuri, pe Facebook.

Un mesaj similar a venit și din partea fostului ministru al cercetării, Ciprian Teleman.

„Nu au fost demiși secretarii de stat USR PLUS. A fost demis Cristian Litan, fost prorector al Universității Babeș-Bolyai, apolitic, cel care a venit în MCID ca să construiască sinergia care ne lipsește dintre universități și institutele de cercetare și în privința căruia m-am sfătuit la începutul mandatului cu domnul rector Daniel David, înainte de a-i propune această misiune. Cristian este un om de un profesionalism exemplar și care a avut o activitate impecabilă. Cu această nefericită ocazie îi prezint scuzele mele pentru mocirla politică în care l-am băgat. Sper să mă ierte”, a scris Ciprian Teleman pe Facebook.

USR PLUS anunțase că secretarii de stat ai formațiunii rămân în aparatul de stat, după demisia miniștrilor USR PLUS, nu pleacă la rândul lor. În schimb, directorii USR PLUS din cadrul ministerelor încă rămân în funcție, pentru că unii au ajuns acolo prin concurs.

Vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS s-au retras din Guvern marți, când și-au depus oficial demisiile. Pe lângă Barna, au plecat din cabinet Ioana Mihăilă, Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Ciprian Teleman și Cristian Ghinea. Asta după ce Stelian Ion, tot membru USR PLUS, a fost revocat, săptămâna trecută, din funcția de ministru al justiției.



Dacian Cioloș, către secretarii de stat demiși: ”Nu ați făcut nimic greșit! Sunteți victime ale unui prim-ministru care abuzează de funcție”

Florin Cîțu: „Mă surprind acțiunile lui Orban din Parlament. Pare cel mai mare susținător al moțiunii”

Florin Cîțu a destituit secretarii de stat ai USR PLUS. „Nu poți să fii alături de PSD și de AUR și să fii în ministere”

