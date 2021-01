Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire de lucru la Palatul Cotroceni cu premierul Cîţu şi cu cei şase miniştri ai USR PLUS. Claudiu Năsui a spus care au fost principalele teme de discuţie. „Să-i spunem prioritățile noastre, să-i spunem ce am găsit în ministere și cum ni se par primele zile. Pentru mine este a noua zi de ministeriat”, a spus Claudiu Năsui la Antena 3, conform sursei citate.

Ministrul economiei a adăugat că președintele Iohannis i-a asigurat pe miniștrii prezenți că le va susține proiectele.

„După ce am prezentat proiectele, m-a asigurat de susținerea sa pentru ele. Într-adevăr sunt proiecte de reformă, sunt proiecte îndrăznețe. E important să existe această colaborare instituțională și să avem coerență pe tot planul. Acum depinde de Guvern și de noi toți să reușim să ducem la bun sfârșit acele planuri”, a spus Năsui.

De asemenea, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, Ciprian Teleman, spune că preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, miniştrilor USR PLUS să îşi „asume curajos reforme”.

„După-amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru! Mai mult, nu doar că ne vom susţine unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliţia de guvernare şi le-a propus, dar ne bucurăm şi de sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis”, a scris Teleman pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi:

Bărbatul care și-a înjunghiat fosta soție într-un parc din Alexandria și i-a răpit copilul, reținut de Poliție, după ce, inițial, fusese lăsat liber

Anchetă la Jandarmerie pentru protecția oferită lui Cumpănașu în 2019. Paguba creată instituției: 400.000 de lei

Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. România va primi 3,5 milioane de doze

PARTENERI - GSP.RO Cum a pierdut-o Romania pe Bianca Andreescu. Familia sa a plecat în Canada „scârbită”, incredibil ce s-a întâmplat

PARTENERI - PLAYTECH Descoperire șocantă într-un apartament din Spania. Ce au putut să facă 8 români în el

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2021. Fecioarele nu se văd trăind alături de aceleași persoane și merită ceva mai bun

Știrileprotv.ro Scenariul pentru deschiderea școlilor: Elevii care ar putea începe orele înainte de 8 februarie și vor merge la școală inclusiv sâmbăta

Telekomsport Lovitură de teatru! FOTO | Cine a fost surprins la protestele de la Congresul SUA. Toţi au fost şocaţi