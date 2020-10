Doctorul Arup Senapati tratează pacienții infectați cu COVID din statul Assam, nord-estul Indiei, de luni bune. La începutul acestei luni, îmbrăcat complet în echipament de protecție, medicul a interpretat un cunoscut dans de la Bollywood pentru pacienți.

Meet my #COVID duty colleague Dr Arup Senapati an ENT surgeon at Silchar medical college Assam .

Dancing infront of COVID patients to make them feel happy #COVID19 #Assam pic.twitter.com/rhviYPISwO