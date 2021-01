Anul 2020 a fost un carusel, unul cu mai multe urcușuri decât coborâșuri. Dar caruselurile, în adevăratul sens al cuvântului, au fost o plăcere de care nu prea ne-am bucurat anul acesta, pentru că parcurile de distracție au fost închise.

Așa se face că în parcul Belmont Park din San Diego, unde mașinările trebuiau rulate ca să nu ruginească, locul oamenilor a fost luat de animătule de pluș. Cursa jucăriilor a fost filmată, iar ideea ghidușă a operatorilor parcului a făcut înconjurul lumii:

Pandemia i-a inspirat pe inventatori, iar unele creații, deși sunt complet inutile, au făcut deliciul publicului.

Spre exemplu, un american pe nume Allen Pan a construit arma care trage cu măști. Invenția lui ar fi trebuit să fie o soluție pentru americanii recalcitranți care refuză să poarte masca de protecție.

După ce tânărul a testat capacitatea dispozitivului pe manechine și chiar pe el însuși, a decis că invenția lui este gata să mascheze și alți oameni.

Persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile în fața COVID-19, iar bătrânii au fost condamnați la izolare. Pentru că nu a mai suportat să sufere de dorul nepoților, o femeie din SUA a inventat un paravan de plastic care îi poate permite să-i îmbrățișeze ”în siguranță”, fără contact direct.

Hormel, o companie alimentară americană, cunoscută în special pentru carnea preambalată, a încercat să facă marketing creând o mască cu miros de bacon, altfel încât cel care o poartă să poată simți aroma cărnii afumate peste tot unde merge.

„Ne concentrăm continuu pe inovație – de la produse noi, la marketing și distribuție – totul într-un efort de a oferi modalități noi și captivante de a experimenta și de a vă bucura de Black Label Bacon”, declarase atunci Nick Schweitzer, manager de marcă Hormel, într-un comunicat de presă.

Multe companii au mutat anul acesta munca de la birou acasă, iar unii angajați au crezut că pot să fie îmbrăcați ”lejer”, în timpul unor transmisiuni fără să observe cineva.

Nu este și cazul reporterului ABC News Will Reeve, care, în timpul unei intervenții în direct la TV, a fost îmbrăcat în sacou, însă fără să aibă pantalonii pe el. Telespectatorii au observat imediat ținuta jurnalistului, iar clipul a devenit rapid viral.

Carantina și lipsa prietenilor l-au făcut pe un copilaș de 2 ani să-și facă un partener mai neobișnuit de joacă. Theo, din Utah, este de nedespărțit de amicul său schelet, pe nume Benny.

După Halloween, mama sa Abigal a spus că îl va despărți pe Benny de Theo, însă cei doi sunt încă împreună, spre deliciul oamenilor care îi urmăresc micuțului ”aventurile” cu prietenul său ciudat.

Rich Humphreas este un bebeluș de doar 6 luni, iar videoclipul său care îl arată în timp ce se bucură de schi nautic a câștigat inimile internauților. Clipul a devenit viral, iar bebelușul din Utah a doborât un record mondial și a devenit cea mai tânără persoană care a practicat vreodată schi nautic.

Iluzionistul David Blane a ajuns la „un nou apogeu”. Magicianul a zburat cu succes peste deșertul din Arizona folosind baloane cu heliu.

Inițial plănuise să zboare peste New York pentru primul său eveniment live, dar a decis să se mute în Arizona din cauza problemelor meteorologice și a problemelor logistice. Blaine a folosit 52 de baloane umplute cu heliu pentru a finaliza cascadoria.

Cico, un papagal de la o grădină zoo din Anglia, a devenit viral după ce a fost filmat cântând perfect ”If I Were A Boy”, de la Beyoncé.

Pasărea a memorat versurile în perioada pandemiei, întrucât nu au fost vizitatori la sanctuarul unde se află.

Un videoclip amuzant al reporterului CNN Joe Johns i-a distrat pe internauți, după ce jurnalistul a fost surprins când s-a confruntat cu o invazie pe ratoni pe peluza Casei Albe.

În ciuda capcanelor, ratonii au reușit să fie alături de Joe în cadru, odată chiar apucându-l de pantaloni: ”Ratoni nenorociți”.

Protector of the night.

The hero we deserve.

Joe. Johns.



The raccoons never stood a chance. @joejohnscnn pic.twitter.com/ImyBjZXw42