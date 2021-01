„Astăzi este intr-adevăr o zi tristă la sectorul 1 și pentru cetățenii sectorului 1. Ședința maraton de la Primaria Sectorului 1 a expus câteva lucruri și suntem datori sa vi le explicam. Pentru ca acest caz este simbolic pentru ceea ce se poate întâmpla și in alte părți ale țării. Avem la sectorul 1, slava Domnului, un primar nou, care nu este de la PSD. Este din partea USR, și asta pentru ca PNL, in interesul cetățenilor, a susținut o candidatura comuna și un parteneriat pentru comunitate, care ar trebui sa dea acestui sector vital șansa sa se dezvolte la adevăratul lui potențial”, a transmis Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1 București pe Facebook.

Reacția liberalului vine după ședința Consiliului Local de,joi în care au fost dezbătute mai multe proiecte și după ce Clotilde Armand, ediul Sectorului 1, i-a criticat pe liberali. Consilierii PNL au depus un amendament prin care au majorat bursele de performanță până la 1000 lei față de 600 lei cât era propus, iar cele de merit până la 500 lei față de 400 lei, amendament adoptat.

„ Este o zi destul de tristă pentru comunitatea locală din sectorul 1. Pare că unii consilieri locali au rămas cu sindromul ”Chiliman” și nu pricep că politica se face în folosul comunității, pentru oameni, nu pentru interese de partid. Primăria nu este un tort din care unii se hrănesc și alții muncesc să-l orneze. De când am intrat în primărie am ales să lupt cu ceea ce deranjează pe fiecare român onest: corupția. Și am început cu reorganizarea și restructurările. Tocmai pentru a elimina vechile obiceiuri birocratice”, a scris edilul la finalul ședinței.

De asemenea, Clotilde Armand a părăsit ședința Consiliului local, în momentul în care se discuta cuantumul burselor pentru elevi. Consilierii USR PLUS au rămas însă la dezbateri și au participat la vot, potrivit G4Media.



Un alt motiv de dispută au fost bursele sociale, unde primarul a propus burse de 300 de lei pentru cei care provin din familii cu venituri reduse, indiferent dacă sunt din Sectorul 1 sau din afara orașului și 150 de lei pentru cei care vin din alt oraș, dar nu au venituri reduse. Proiectul a fost votat de consilierii PSD și PNL cu cele două amendamente.

„Astăzi, grupul PNL și-a bătut joc de fiecare proiect care ar fi făcut comunitatea mai prosperă: regulamentul de digitalizare pentru parcări, reorganizarea de la Poliția Locală prin care eliminam corupția endemică de acolo, reorganizarea Administrației Domeniului Public și proiectul burselor pentru elevi. Știți de ce au făcut asta? Am să vă spun. Pentru că ei doresc ca Administrația Domeniului Public să le revină și să nu intre în primărie, să fie instituție de sine stătătoare”, a mai scris Clotilde Armand.



În ce priveşte regulamentul de organizare al Poliţiei Locale Sector 1, PNL spune că a constatat aceleaşi probleme de transparenţă ca în cazul ADP: nu au fost consultate sindicatele şi nici nu a fost pus în consultare publică.

