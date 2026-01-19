Ultimele momente: „A plâns de durere”

Femeia care a povestit incidentul susține că a atras atenția public asupra câinelui care umbla constant nesupravegheat pe stradă. Răspunsul primit atunci a fost că animalul era „obișnuit să umble singur” și că știa să se întoarcă acasă. „Am fost chiar certată de stăpân pentru că am făcut publică problema”, a declarat clujeanca. Cu toate acestea, câinele a continuat să fie văzut zilnic pe drum, fără ca situația să se schimbe.

După accident, clujeanca a mutat trupul câinelui de pe carosabil, încercând să-l protejeze de alte vehicule.Femeia a ajuns lângă câine exact în momentul în care acesta își dădea ultima suflare. ,,A murit în chinuri. A plâns de durere”, a povestit ea.

„Astăzi, în jurul orei 16.00, l-am mutat de pe carosabil și l-am pus pe marginea drumului. Au trecut peste 9 ore, iar câinele este încă acolo. Nimeni nu l-a căutat. Nimeni nu a venit să îl ia”, a spus aceasta.

Rezultatul unei neglijențe repetate

Femeia subliniază că moartea câinelui nu este o întâmplare tragică izolată, ci consecința unei neglijențe constante. Responsabilitatea pentru viața unui animal implică mai mult decât a-l revendica – presupune protejarea sa, prevenirea riscurilor și evitarea expunerii la pericole, cum ar fi traficul auto. „Aceasta nu este o întâmplare nefericită, ci rezultatul unei neglijențe repetate”, a afirmat ea.

Clujeanca a criticat atât stăpânul câinelui, care nu a fost capabil să-și țină animalul în curte, cât și șoferii care circulă cu viteză excesivă, în special pe drumurile din zonele rurale, precum Finișel.

„Responsabilitatea pentru viața unui animal nu înseamnă doar a-l revendica, ci a-l proteja. Unii nu ați merita să aveți animale. Acest câine a murit din cauza stăpânului care nu a fost în stare să și-l țină în curte și, cel mai probabil, din cauza unui șofer care venea sau mergea înspre Finișel cu o viteză mult prea mare” , a concluzionat femeia.

Povestea acestui câine este un apel la conștientizare: neglijența poate avea consecințe tragice, iar grija pentru un animal trebuie să fie activă, constantă și responsabilă. Comunitatea din Cluj își exprimă acum revolta față de acest incident, cerând mai multă responsabilitate din partea stăpânilor de animale.

