De Petre Dobrescu,

La emisiunea „Acces direct” din 31 octombrie, a fost un derapaj față de care s-a autosesizat Radu Herjeu, membru CNA, a informat Pagina de Media.

„Miss Irina”, prezentată drept un „fotomodel de succes”, a povestit în câteva ediții ale emisiunii Acces Direct, cum a petrecut într-un club și apoi s-a trezit a doua zi într-un apartament străin din București.

Ea a spus că a ajuns acolo fără să știe ce s-a întâmplat cu ea o perioadă de timp, făcând supoziții că poate i s-a pus vreo substanță în băutură, de aceea nu-și mai aduce aminte firul evenimentelor din seara respectivă.

Un reporter al postului a mers în apartamentul în care s-a trezit Irina, cu o „lampă specială”, cu ultraviolete, care să detecteze „urmele biologice din așternuturi”.

La emisiunea „Chefi la cuțite”, tot din 31 octombrie, un concurent a povestit detaliat cum tortura câini și pisici.

CNA a primit 31 de reclamații de la telespectatorii scandalizați.

Fragmentul din raportul de monitorizare nu are nevoie de niciun comentarii:

Cătălin Scărlătescu: Îi jupuiai așa de vii și te uitai pe acolo?

Vasile: Nu, iepurele sălbatic l-ai apucat … pac, i-ai dat două după cap și l-ai … îl desfaci, te uiți.

Recomandări Cazul Caracal, noi detalii șocante! Ce au făcut forțele de ordine care au căutat-o pe Alexandra Măceșanu

Cătălin Scărlătescu: Câini mai ai?

Vasile: A mai rămas unul și unul tot eu l-am … din întâmplare a fost o neatenție și l-am împușcat.

Cătălin Scărlătescu: Cum?

Vasile: Am luat pușca și am mers în spatele casei și acolo se îngrămădeau mai mulți câini vagabonzi și la optica mea era un fel de opțiune să văd noaptea …

Cătălin Scărlătescu: Infraroșu …

Vasile: Da, și după ce am tras, după asta am înțeles că nu era nici un vagabond, era câinele meu. Și s-a eliberat de la grădină și a venit acasă. Dar, deja după asta a trecut totul. După asta nu am mai lucrat cu ea noaptea niciodată.

Cătălin Scărlătescu: Pe acesta l-ai tăiat, l-ai disecat?

Vasile: Nu.

Cătălin Scărlătescu: L-ai ars?

Vasile: Nici atâta. L-am îngropat, am îngropat-o așa frumos.

Cătălin Scărlătescu: Singurul pe care l-ai îngropat frumos?

Vasile: Da.

(…)

Sorin Bontea: Ai făcut și de astea? Ce voiai să vezi exact?

Vasile: Cum lucrează totul înlăuntrul animalului.

Vasile: Cum lucrează mușchii lor, intestinele lor și tot ce au în ele și în modurile unde sunt mai sensibile.

Vasile: Da, e foarte, foarte frumos.

Citeşte şi:

CAZUL CARACAL. Adjunctul IPJ Olt, comisarul Alexe, susține că a vrut să sune la 112, ca să poată intra în casa lui Dincă fără mandat, dar Parchetul i-a interzis!

UPDATE | Alegeri prezidențiale 2019 – Votul în diaspora în turul 2. Cine sunt primii români care au votat în străinătate

Starea Libertății. Dragoș Pătraru trage 10 concluzii după campania electorală. „Sunt primele alegeri pe care le așteptăm pur și simplu să treacă”

GSP.RO Anamaria Prodan, atac devastator la Gică Hagi: „Probabil oamenii nu au curajul să-i spună în față”

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2019. Peștii sunt asaltați de solicitări