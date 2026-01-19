A început, astfel, Studiul de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu, cu un termen de 16 luni pentru finalizarea documentației.

CNIR a semnat contractul pentru proiectarea preliminară a autostrăzii/drumului expres București-Giurgiu cu o asociere de firme de inginerie din România și Turcia în decembrie 2025, contractul finanțat din fonduri europene având o valoare de 34 de milioane de lei. Este vorba de Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider) și de firma EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi.

„În cadrul Studiului de Fezabilitate, proiectantul va analiza: profilul drumului (autostradă sau drum expres); variantele de traseu; structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse”, arată CNIR.

În ceea ce privește structurile și soluțiile tehnice, CNIR a solicitat proiectantului o analiză privind utilizarea materialelor de construcții din import sau din producție internă. „Astfel, prestatorul va realiza o comparație între sistemul rutier din beton de ciment și carosabilul realizat din bitum”, potrivit sursei citate.

Studiul de fezabilitate va sta la baza unei documentații solide, care va permite lansarea licitației pentru etapa viitoare de proiectare și execuție.

Primul drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria, devine unul strategic și va contribui la un transport rutier modern și conectivitatea între cele două țări.

