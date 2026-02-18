Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors

Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui în SUA

Administrația Prezidențială a ales să închirieze un avion privat pentru deplasarea președintelui în Washington DC, evitând utilizarea avionului Spartan al Forțelor Aeriene Române, conform Boardingpass.ro.

Pentru această vizită oficială, președintele României va călători cu un Bombardier Global 6000, un model capabil să zboare fără escală pe distanțe de până la 11.000 km.

Avionul închiriat pentru Nicușor Dan îi aparține lui Ion Țiriac

Avionul, care aparține miliardarului Ion Țiriac, este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet. Bombardier Global 6000 are o capacitate de 14 pasageri și este echipat cu motoare Rolls-Royce.

Cât costă zborul dus-întors pentru președintele României

Zborul între București și Washington DC va costa între 170.000 și 200.000 de euro, estimează sursa citată mai sus. Spre deosebire de aeroporturile civile, avionul va ateriza la o bază aeriană militară din SUA.

România va participa ca observator la Comitetul pentru Pace din SUA

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România va participa ca observator la Comitetul pentru Pace din SUA, menționând că rolul contribuie la stabilitatea internațională fără a contraveni angajamentelor europene.

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, președintele a subliniat că această decizie este în interesul României, permițând implicarea în activitățile organizației fără a deveni membru cu drepturi depline.

„După ce am primit invitația de a participa la această ședință, am solicitat clarificări privind ce poate să facă un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcția organizației. După câteva zile de discuții cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator. Credem că este în interesul României să participăm în această calitate”, a declarat Nicușor Dan.

Statutul de membru presupune semnarea unei carte, însă România a identificat prevederi care contravin angajamentelor internaționale asumate față de Uniunea Europeană.

„În această cartă, membrii își propun să dispună sancțiuni împreună. România însă are obligații față de Uniunea Europeană în privința sancțiunilor și nu putem semna ceva ce ar contraveni angajamentelor noastre”, a explicat președintele.

Președintele Nicușor Dan nu are alte întâlniri planificate în SUA

În privința unei posibile agende bilaterale în SUA, Nicușor Dan a afirmat că nu are întâlniri planificate.

„E posibil să fie o discuție incidentală de salon, dar o discuție bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a spus el.

Președintele României a clarificat că participarea la reuniunea Comitetului pentru Pace nu presupune decizii obligatorii pentru statele observatoare. „Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, putem să spunem că nu le susținem și nu le punem în practică”, a explicat șeful statului în timpul interviului.

Consiliul pentru Pace presupune condiții stricte pentru aderare

Inițiativa „Consiliul pentru Pace”, lansată de președintele american Donald Trump, prevede condiții stricte pentru statele membre.

Cele care doresc un loc permanent trebuie să plătească o taxă de un miliard de dolari, în timp ce celelalte pot deveni membre pentru trei ani. România a fost invitată să participe, alături de alte țări precum Franța, Germania, Australia sau Canada.

Reuniunea Comitetului pentru Pace va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit în onoarea lui Donald Trump. Misiunea declarată a organizației este „promovarea stabilității, restabilirea guvernării legale și asigurarea unei păci durabile în zonele afectate de conflicte”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
Viva.ro
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Știri România 15:43
Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Știri România 15:39
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Stiri Mondene 16:02
Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Stiri Mondene 16:00
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
KanalD.ro
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”

Politic

Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Politică 16:06
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Politică 16:05
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată