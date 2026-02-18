Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors

Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui în SUA

Administrația Prezidențială a ales să închirieze un avion privat pentru deplasarea președintelui în Washington DC, evitând utilizarea avionului Spartan al Forțelor Aeriene Române, conform Boardingpass.ro.

Pentru această vizită oficială, președintele României va călători cu un Bombardier Global 6000, un model capabil să zboare fără escală pe distanțe de până la 11.000 km.

Avionul închiriat pentru Nicușor Dan îi aparține lui Ion Țiriac

Avionul, care aparține miliardarului Ion Țiriac, este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet. Bombardier Global 6000 are o capacitate de 14 pasageri și este echipat cu motoare Rolls-Royce.

Cât costă zborul dus-întors pentru președintele României

Zborul între București și Washington DC va costa între 170.000 și 200.000 de euro, estimează sursa citată mai sus. Spre deosebire de aeroporturile civile, avionul va ateriza la o bază aeriană militară din SUA.

România va participa ca observator la Comitetul pentru Pace din SUA

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România va participa ca observator la Comitetul pentru Pace din SUA, menționând că rolul contribuie la stabilitatea internațională fără a contraveni angajamentelor europene.

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, președintele a subliniat că această decizie este în interesul României, permițând implicarea în activitățile organizației fără a deveni membru cu drepturi depline.

„După ce am primit invitația de a participa la această ședință, am solicitat clarificări privind ce poate să facă un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcția organizației. După câteva zile de discuții cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator. Credem că este în interesul României să participăm în această calitate”, a declarat Nicușor Dan.

Statutul de membru presupune semnarea unei carte, însă România a identificat prevederi care contravin angajamentelor internaționale asumate față de Uniunea Europeană.

„În această cartă, membrii își propun să dispună sancțiuni împreună. România însă are obligații față de Uniunea Europeană în privința sancțiunilor și nu putem semna ceva ce ar contraveni angajamentelor noastre”, a explicat președintele.

Președintele Nicușor Dan nu are alte întâlniri planificate în SUA

În privința unei posibile agende bilaterale în SUA, Nicușor Dan a afirmat că nu are întâlniri planificate.

„E posibil să fie o discuție incidentală de salon, dar o discuție bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a spus el.

Președintele României a clarificat că participarea la reuniunea Comitetului pentru Pace nu presupune decizii obligatorii pentru statele observatoare. „Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, putem să spunem că nu le susținem și nu le punem în practică”, a explicat șeful statului în timpul interviului.

Consiliul pentru Pace presupune condiții stricte pentru aderare

Inițiativa „Consiliul pentru Pace”, lansată de președintele american Donald Trump, prevede condiții stricte pentru statele membre.

Cele care doresc un loc permanent trebuie să plătească o taxă de un miliard de dolari, în timp ce celelalte pot deveni membre pentru trei ani. România a fost invitată să participe, alături de alte țări precum Franța, Germania, Australia sau Canada.

Reuniunea Comitetului pentru Pace va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit în onoarea lui Donald Trump. Misiunea declarată a organizației este „promovarea stabilității, restabilirea guvernării legale și asigurarea unei păci durabile în zonele afectate de conflicte”.

