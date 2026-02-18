De ce a murit, de fapt, fiica lui Tommy Lee Jones. Găsită fără suflare într-un hotel

La mai bine de o lună după tragedie, autoritățile au stabilit cauza exactă a decesului, iar concluziile aduc în prim-plan problemele cu care aceasta se confrunta de mai mult timp.

Informațiile oficiale clarifică circumstanțele dispariției premature a Victoriei Jones, în vârstă de 34 de ani, și conturează un tablou complex, în care se regăsesc atât episoade legate de consumul de substanțe interzise, cât și dificultăți personale despre care apropiații vorbiseră încă dinainte de tragedie.

Cauza oficială a morții Victoriei Jones

Potrivit raportului emis de autoritățile din San Francisco, moartea a fost provocată de efectele toxice ale cocainei, decesul fiind clasificat drept supradoză accidentală. Rezultatul autopsiei pune astfel capăt incertitudinilor apărute imediat după descoperirea trupului neînsuflețit.

Victoria Jones a fost găsită inconștientă în fața unei camere de hotel, în Fairmont Hotel, în primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Personalul hotelului a alertat serviciile de urgență după ce un oaspete a observat că tânăra nu reacționa și părea în stare gravă. Medicii au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes.

Anchetatorii au precizat că nu existau semne evidente de violență, traumatisme sau indicii care să sugereze implicarea altor persoane. În același timp, nu au fost descoperite obiecte asociate consumului de droguri în cameră, ceea ce a complicat inițial investigația.

Problemele pe care le avusese fiica lui Tommy Lee Jones

Moartea fiicei actorului nu a venit complet pe neașteptate pentru unii apropiați, care au vorbit despre dificultățile cu care aceasta se confrunta de mai mult timp. În trecut, familia încercase chiar să obțină o formă temporară de tutelă pentru a o proteja, după ce autoritățile medicale consideraseră că ar putea reprezenta un risc pentru sine.

În 2025, tânăra a avut două confruntări cu legea. Prima a avut loc în zona Napa Valley, unde a fost acuzată de conducere sub influența substanțelor interzise, posesie de droguri și opunere la arestare. Documentele judiciare menționau descoperirea unui plic cu o substanță albă, suspectată a fi cocaină.

Al doilea incident s-a produs câteva luni mai târziu la Carneros Resort and Spa, în urma unui conflict domestic. Aceste episoade au alimentat îngrijorarea familiei și a prietenilor, care ar fi încercat în repetate rânduri să o sprijine.

Surse apropiate familiei spun că dispariția fiicei sale l-a afectat profund pe Tommy Lee Jones, cunoscut publicului mai ales pentru rolurile sale din filme precum „Men in Black”. Actorul, de regulă discret, ar fi preferat să se retragă din viața publică în perioada imediat următoare tragediei.

Potrivit acelorași surse, durerea provocată de pierdere este intensă, iar actorul încearcă să gestioneze momentul departe de atenția mass-media. Prietenii spun că acesta rămâne un om puternic, dar impactul emoțional este evident.

