Șefa ÎCCJ ar putea sesiza instituțiile europene

Lia Savonea a spus că ar putea sesiza instituțiile europene competente, după decizia CCR.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a utilizat toate procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Reculul evident în planul protecției constituționale obligă la reacții ferme. Independența justiției nu este negociabilă, iar ÎCCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a transmis Lia Savonea pentru Observator News.

CCR a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție

Legea fusese contestată de Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, care a cerut și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), acest lucru fiind catalogat drept o metodă de tergiversare, potrivit specialiștilor în drept. Ședința CCR de miercuri a fost a șasea ședință a instituției în ultimele două luni pe acest subiect.

În cele din urmă, al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de Ilie Bolojan în Parlament acum două luni, a fost declarat constituțional. Au fost 6 voturi „pentru” și 3 „contra”. Cei trei care nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale ale magistraților au fost judecătorii propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga. Cel de-al patrulea judecător propus de PSD, Mihai Busuioc, a votat de data aceasta pentru tăierea pensiilor speciale.

De asemenea, trimiterea legii la CJUE, așa cum ceruse Lia Savonea, a fost respinsă în ședința CCR cu 5 voturi la 4.

Decizia CCR înseamnă că magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani.

