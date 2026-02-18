

Alexandru Rogobete: „Mi se pare noaptea minții să vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”

Ministrul sănătății, dr. Alexandru Rogobete și-a exprimat consternarea față de faptul că, în anul 2026, principala grijă a autorităților trebuie să fie integritatea fizică a celor care salvează vieți.

,,Mi se pare noaptea minții ca, în anul 2026, ministrul sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii. Dar este realitatea pe care o trăim, din păcate. Cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de persoane care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii”, a declarat ministrul sănătății.

Șeful Sănătății a catalogat violența din unitățile sanitare drept o anomalie a societății actuale, subliniind că simplul apel la bunul simț nu mai este suficient în fața agresiunilor tot mai dese și că sunt necesare măsuri legislative: „Va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de persoane care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii imediat. Mă refer la măsuri de protecție pentru personalul medical și la posibilitatea de a include astfel de manifestări în zona ultrajului”.

Colegiul Medicilor din România: Violența asupra medicilor este inacceptabilă!

CMR a condamnat dur actele de violență, subliniind că siguranța medicilor trebuie să fie garantată. ,,Violența asupra medicilor este inacceptabilă! Nicio formă de agresiune la adresa personalului medical nu poate fi tolerată într-o societate care respectă profesia medicală și înțelege rolul MEDICULUI. În calitate de președinte al Colegiului Medicilor din România am următorul mesaj: protejarea medicilor nu este opțională, este esențială pentru siguranța actului medical și pentru funcționarea optimă a sistemului de sănătate”, a precizat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR.

Organizația profesională va iniția un demers pentru a realiza o campanie publică de prevenire a violențelor împotriva medicilor și face un apel către Consiliul Național al Audiovizualului – CN – pentru a sprijini acest demers.

Cronica violenței: De la Târgu Jiu la Spitalul Elias

Februarie 2026 – Atac brutal în salonul UPU Târgu Jiu: Un medic a fost atacat de un grup de 7-8 persoane chiar în incinta Unității de Primiri Urgențe. Agresorii au intrat peste medic în salon, au lovit medicul și au aruncat cu cafea pe doctor. Poliția a deschis dosar penal pentru ultraj și tulburarea liniștii publice.

August 2024 – Spitalul Pantelimon, București: Rudele unui pacient au declanșat un scandal violent la poarta spitalului și în interiorul unității, agresând fizic personalul medical și agenții de pază. Conflictul a escaladat rapid, fiind necesară intervenția masivă a forțelor de ordine.

Iunie 2024 – Spitalul Județean de Urgență Pitești: Un medic de gardă de la Secția de Psihiatrie a fost lovit cu pumnii în față de un pacient recalcitrant adus pentru evaluare. Medicul a suferit traumatisme faciale semnificative.

Ianuarie 2024 – Spitalul Sf. Apostol Andrei, Constanța: Un pacient a atacat un medic în incinta spitalului, lovindu-l în mod repetat. Incidentul a reconfirmat faptul că unitățile de urgență sunt zone de risc maxim pentru personal.

Iunie 2023 – Spitalul de Urgență Craiova: Un medic și o asistentă au fost agresați de aparținătorii unui pacient decedat. Aceștia au forțat intrarea în zona restricționată a spitalului și au manifestat o agresivitate extremă față de personalul care încercase manevrele de resuscitare.

Noiembrie 2022 – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria, Iași: Un tată a agresat verbal și a amenințat cu moartea medicul de gardă, nemulțumit de timpul de așteptare la triaj. Deși agresiunea a fost verbală, traumatismul psihic cauzat a dus la suspendarea activității medicului pentru câteva zile.

2015 – Spitalul Elias: Un incident șocant a avut loc pe secția de neurologie, unde un pacient a agresat trei asistente medicale. Una dintre victime a suferit fracturi grave, având nevoie de operație după ce pacientul a strâns-o de gât și i-a rupt piciorul; celelalte două colege care au încercat să intervină au fost pălmuite.

Dar povești sunt mult mai multe, însă nu se știu toate, fiindcă unele cadre medicale nici măcar nu reclamă incidentele.

Realitatea statistică: 1 din 10 medici este agresat fizic

Datele oficiale din 2023 oferă o imagine alarmantă asupra amplorii fenomenului:

Agresiuni fizice: Aproximativ 10% dintre medicii din România au suferit o agresiune fizică în legătură cu actul medical.

Aproximativ 10% dintre medicii din România au suferit o agresiune fizică în legătură cu actul medical. Agresiuni verbale: 8 din 10 medici declară că au fost victimele violenței verbale.

Cele mai multe incidente au loc în UPU, Camerele de Gardă, ATI și Psihiatrie.

Reacția Federației Sanitas: „Nu mai acceptăm explicații despre «emoția aparținătorilor»”

În opinia Federației Sanitas, statul român a eșuat grav încă o dată în protejarea personalului medical. ,,De ani de zile cerem măsuri concrete. Încă din 2016, Federația Sanitas din România a solicitat înăsprirea legislației pentru agresiunile împotriva cadrelor medicale. Am cerut protecție reală. Am cerut pedepse clare. Am cerut respect. Ni s-au oferit promisiuni. După agresiunea inacceptabilă asupra colegei noastre din UPU Târgu Jiu, vorbele nu mai valorează nimic. Fiecare palmă dată unui medic, fiecărui asistent, fiecărui brancardier, Echipei Medicale, este, de fapt, o palmă dată statului român”, a precizat federația într-o postare pe Meta.

Potrivit sindicaliștilor, personalul medical lucrează în condiții de presiune extremă, suprasolicitare și risc permanent, iar peste toate acestea vine și violența unor infractori lăsați liberi de statul roman. Sanitas cere guvernanților

1. Încadrarea agresiunii asupra personalului medical la același nivel cu ultrajul asupra polițistului – personalul medical este în exercitarea autorității publice, în slujba statului și a cetățeanului.

2. Pedepse majorate automat, fără posibilitatea împăcării părților în cazul agresiunilor fizice.

3. Dosar penal instrumentat cu celeritate, fără tergiversări.

4. Pază permanentă în UPU și secțiile cu risc, asigurată și finanțată de stat.

5. Toleranță zero pentru violență – mesaj ferm transmis public de Guvern și Parlament.

,,Nu mai acceptăm explicații despre «emoția aparținătorilor» sau «presiunea momentului». Nicio emoție nu justifică violența. Nicio frustrare nu justifică lovirea unui cadru medical. Incompetența succesivă a guvernelor și pasivitatea reprezentanților noștri din Parlament au dus la această stare de fapt. Dacă statul cere personalului medical profesionalism, sacrificiu și reziliență, atunci statul trebuie să ofere protecție legală reală. A venit momentul să rezolvăm ceea ce nu s-a rezolvat din nepăsare și lașitate politică. Personalul medical salvează vieți. Statul este obligat să le apere pe ale noastre. Dacă nu există protecție, va exista reacție sindicală”, avertizează Sanitas.

Povestea dr. Beatrice Mahler: Cine ar trebui să-i apere pe medici

Dr. Beatrice Mahler, medic pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală, a povestit pe rețeaua de socializare Meta despre amenințările de care a avut parte în vara anului 2024, atunci când la biserica din incinta instituției în care lucrează a fost organizat un pelerinaj.

,,Un individ, care a aflat că există acest moment în cadrul spitalului, a spus personalului de la pază să-mi transmită că «va veni după mine să mă omoare». Nu era ceva nou, pentru că ultimii ani au fost un șir lung de amenințări, venite mai ales din mediul virtual, în care persoane, fără identitate asumată, m-au amenințat… pentru că am crezut și cred în continuare că noi, ca medici, avem o responsabilitate față de sănătatea publică. Desigur că, așa cum era normal, am depus plângere penală la poliție”, a spus medicul.

S-a deschis un dosar penal, iar în 2025 procurorul de caz cerea închiderea cazului, motivând că nu au identificat agresorul.

Medicul a spus că judecătorul de cameră preliminară, care s-a opus închiderii dosarului, a motivat decizia astfel: „Judecătorul de cameră preliminară, analizând ordonanța de confirmare în raport cu actele dosarului, apreciază că există interes public în urmărirea faptei, față de conținutul faptei, modul și mijloacele de urmărire, împrejurările concrete de săvârșire, urmările acesteia.

Astfel judecătorul de cameră preliminară apreciază că fapta prezintă un grad ridicat de gravitate, având în vedere că amenințarea cu moartea a fost îndreptată împotriva unui medic, în exercitarea atribuțiilor profesionale, chiar în incinta unității spitalicești. Spitalul reprezintă un spațiu destinat actului medical și protecției vieții și sănătății persoanelor, iar exercitarea unor acte de violență verbală extremă într-un asemenea cadru aduce o atingere gravă nu doar persoanei vătămate, ci și ordinii publice și încrederii sociale în siguranța actului medical.

Amenințarea cu moartea, prin natura sa, are amplitudinea de a produce o stare intensă de temere, cu atât mai mult cu cât este formulată într-un context profesional în care victima nu se poate sustrage situației, iar autorul acționează într-un spațiu public accesibil. Toleranța unei asemenea conduite prin confirmarea renunțării la urmărirea penală ar echivala cu minimizarea gravității unor fapte ce afectează direct siguranța personalului medical și bună desfășurare a serviciului public de sănătate, motiv pentru care se impune continuarea urmăririi penale”.

Dr. Mahler a subliniat că a apreciat motivarea doamnei judecător, care i-a arătat că există un respect față de profesia medicală.

,,Nu este o victimizare, am puterea să privesc pe fiecare în ochi, mulțumesc tuturor celor care au fost în toți anii aceștia alături de mine – și nu sunt puțini -, iar bucuria noastră, ca medici, cu siguranță se regăsește în cuvintele de mulțumire primite de la pacienți. Dar, cu siguranță, respectul trebuie să fie la baza relației dintre medic și pacient”, a precizat dr. Beatrice Mahler.

